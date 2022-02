Hace tan solo unas horas nos deteníamos en un detalle: Iñaki Urdangarin tampoco luce anillo de casado. Las fotos con Ainhoa Armentia han hecho mucho daño en su matrimonio, tanto que no han dudado en interrumpir su matrimonio. Él, de momento, sigue en Vitoria en casa de su madre, aunque podría permitirse una casa para él solo si así lo quisiera. No por el sueldo que percibe de su trabajo Imaz & Asociados, sino por el sueldo que le pasa doña Cristina cada mes y es que el que fuera duque de Palma recibe 5.000 euros mensualmente.

Al parecer, Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina han firmado un documento por el que cada mes él tiene este dinero en su cuenta corriente, según revela ABC. Este papel evitaría que el exjugador de Balonmano no viva una situación precaria a nivel económico, todo lo contrario. Iñaki Urdangarin puede tener una vida acomodada, pero este acuerdo no es reciente, ya que recibe este dinero desde que salió de prisión. A esta suculenta cantidad se le suma también su nómina como trabajador del despacho de abogados de Vitoria, el cual le dio la oportunidad cuando salió de la cárcel. Este no llega a los mil euros, no obstante, sumados a la retribución de la Infanta alcanza casi 6.000, asignación que ni mucho menos percibe la mayoría de la población.

Para la Infanta Cristina desembolsar esta cantidad no es ningún problema, pues ella tiendría un sueldo anual de 400.000 euros gracias a su trabajo en la Fundación Aga Khan, donde trabaja desde hace años. Fue en el año 2020 cuando dijo adiós de manera definitiva a La Caixa y comenzó a trabajar para la Fundación de manera exclusiva, una entidad creada por un gran amigo del Rey emérito. Trabaja desde Ginebra, siendo este el lugar en el que había encontrado la paz hasta que unas fotos de su marido han enturbiado su calma. Ver a su marido paseando junto a otra mujer de la mano en Birdart, el que era para ellos su refugio, ha sido especialmente duro para la hija del Rey Juan Carlos, aunque quién sabe qué será de ellos. Hay quien se aventura y plantea la posibilidad de una reconciliación, ejemplo de ello, Pablo Urdangarin o el abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual.

Aunque la Infanta Cristina tiene un alto tren de vida, vive en una lujosa casa y tiene muchos gastos, entre los que destaca el carísimo colegio de su hija, lo cierto es que un sueldo de casi 20.000 euros cada mes le es más que suficiente. Ahora está desaparecida y poco o nada de sabe de ella, a diferencia de Iñaki Urdangarin, quien cada mañana acude en bicicleta a su puesto de trabajo. Más alejados que nunca debido a esta deslealtad, en este momento se rumorea que podrían haberse visto en Barcelona, eso sí, en un encuentro secreto del que no han trascendido imágenes. Se asegura que la intención de él es retomar su relación con la Infanta, pero ¿será posible? Solo el tiempo lo dirá.