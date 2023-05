Se complica el divorcio entre Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina

Fue en enero de 2022 cuando Iñaki Urdangarin fue fotografiado en Vitoria de la mano de otra mujer que no era la infanta Cristina. A partir de ese día, comenzaron una serie de movimientos que están a punto de detonar en la firma de divorcio. El próximo 5 de junio, la única hija menor que tiene el matrimonio, Irene Urdangarin, cumplirá la mayoría de edad. Será a partir de ese momento cuando se active esta ruptura matrimonial de forma legal. Sin embargo, cuando quedan pocos días para que se produzca este hecho salen a la luz las complicaciones, sobre todo económicas, que están teniendo para firmar el acuerdo de divorcio.

Estas complicaciones tienen sobre todo que ver con cuestiones económicas. Al parecer, la infanta Cristina no quiere pagar una compensación económica, que por Ley le pertenece al ex duque de Palma y financiar así su nueva vida al lado de Ainhoa Armentia. Esta asignación económica es la que está provocando que el acuerdo sea más lento y complicado, tal y como adelantan en 'El programa de AR'. Paloma García Pelayo asegura que "la Infanta no está dispuesta a financiar la vida de hasta ahora su marido cuando él ha comenzado una relación sentimental con otra mujer".

La infanta Cristina es la que está haciendo frente a todos los gastos económicos de sus hijos

También se ha adelantado que a día de hoy, está siendo la hija del emérito quien se está ocupando de sus hijos en cuestiones económicas: "Se ha ocupado, se ocupa y se ocupará", aseguran. Y añaden: "Ella es la que se va a hacer cargo de la familia". Aunque tras firmar el acuerdo de divorcio después de que Irene Urdangarin cumpla los 18 años y ya no tuvieran hijos menores de edad, sí que los tendrían dependientes económicamente. Ya no tendrían hijos menores pero sí dependiente económicamente.

La periodista confiesa que "él como cónyuge que va a quedar perjudicado por la nueva situación familiar, la Ley dice que tiene que recibir una compensación. Ahí es donde se está retrasando la fecha". "El problema es que no son independientes económicamente (refiriéndose a los hijos del matrimonio). Y la Ley de divorcio dice que hay que dar una compensación a la parte del matrimonio que sale peor parada", que en este caso sería Iñaki Urdangarin.

Decidieron retrasar la firma de divorcio para que Irene Urdangarin fuera mayor de edad

El motivo de haber retrasado la firma de divorcio más de un año, ya que la deslealtad se conoció a principios del pasado año y posteriormente Iñaki Urdangarin ha paseado su amor junto a Ainhoa Armentia por muchos rincones del país, ha sido la mayoría de edad de Irene Urdangarin. Y es que una vez que la pequeña ya cumpla los 18 años en el acuerdo de divorcio ya no tendrían que hacer frente a cuestiones como la patria potestad o guardia de custodia. "La Infanta Cristina no iba a someterse a ello", cuenta la periodista. "Ella no quiere fastidiarle, pero tampoco quiere financiar con una cantidad inoportuna. Sus hijos están con su madre a todas, pero adoran a Iñaki", ha concluido Paloma García-Pelayo.