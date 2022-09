La muerte de Isabel II ha supuesto un duro varapalo para la Familia Real británica, que se ha quedado sin su matriarca. El fallecimiento de la reina de Inglaterra ha obligado a activar la llamada «operación unicornio», que estipula los pasos a seguir cuando un soberano muere en Escocia, como es su caso. En este obligado trastoque de planes toca adaptarse a las circunstancias y a la larga lista de eventos que tendrán lugar en Londres en los próximos días. Por suerte, estos movimientos en sus compromisos de agenda no han afectado a los reyes Felipe VI y Letizia. Ambos seguirán adelante con las citas que tienen marcadas en su agenda. No han tenido que cambiar sus planes. Al menos, no de manera radical.

Tras conocerse la noticia de la muerte de Isabel II, el jueves 8 de septiembre, los soberanos enviaron un telegrama a Buckingham trasladando sus condolencias. Horas más tarde, el rey acudió a una cita en Sevilla con motivo del V Centenario de la llegada a Sevilla de la Expedición de la Primera Vuelta al Mundo. Allí dedicó unas bonitas a su «querida tía Lilibet», como la llamaba en privado. El evento se desarrolló según lo planeado, pero ante el deceso de la matriarca de los Windsor tuvo el detalle de modificar su discurso. «No es fácil en estos momentos trasladar fielmente nuestro sentimiento profundo, tanto personal y familiar como institucional, de pérdida ante su ausencia y de inmenso respeto por su figura y trayectoria. La Reina Isabel será recordada como una de las mejores reinas de todos los tiempos por su dignidad, sentido del deber, coraje y entrega a su pueblo siempre y en todo momento», decía.

Por su parte, la reina Letizia acudía en la mañana de este viernes a un colegio en La Palma, como hace cada año con motivo de la apertura del curso escolar. Allí la vimos lucir un look de ‘semiluto’, con blusa negra y falda bicolor en blanco y negro. Un sutil gesto con el que se sumaba al duelo de Isabel II. Por la tarde, a las 20 horas, han expresado sus condolencias al embajador británico en España, Hugh Elliot en la residencia oficial del diplomático, en Madrid.

Y ya entrados en la semana entrante, ambos cumplirán con los compromisos fijados en su agenda. Entre ellos, hay varios a los que irán juntos. El próximo lunes, a las 22 horas, presidirán el acto inaugural del «Año Picasso», un acto conmemorativo con motivo del 50 aniversario de la muerte del pintor. El miércoles 14 asistirán a otro acto los dos: la inauguración de la ampliación del Hospital Universitario de Guadalajara.