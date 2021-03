Ya se ha hecho cuál será el primer viaje oficial de los Reyes Felipe y Letizia al extranjero, un acto que tendrá lugar en Andorra.

Aunque desde que empezara la pandemia los Reyes Felipe y Letizia se centraron en España y dejaron de viajar al extranjero, desde ahora comienza una nueva etapa para ellos. Así lo demuestra que ya se haya hecho oficial que ambos harán las maletas rumbo a Andorra, un momento muy destacado en su agenda si se tienen en cuenta los últimos movimientos. Y es que desde hace muchos meses no viajan juntos, una decisión motivada por la crisis sanitaria en la que nos encontramos. Si bien doña Letizia visitó Honduras a finales del 2020, el monarca viajó a Bolivia para la toma de posesión del presidente, no obstante, este será su primer viaje oficial al extranjero en común este 2021.

En concreto, su periplo comenzará el 25 y el 26 de marzo. El objetivo es que los Reyes Felipe y Letizia se reúnan con autoridades andorranas y, aunque todavía quedan muchos aspectos por definir del programa, lo cierto es que está previsto que ambos conozcan más a fondo su sistema educativo así como el patrimonio que allí poseen. Cabe señalar que esta no será su única visita a Andorra, ya que según ha confirmado el Ministerio de Exteriores un mes después él deberá de volver. «Esta visita se enmarca en la presidencia andorrana de la XXVIII Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará el 21 de abril«, han señalado. Este paso se da a conocer justo poco después de que la Infanta Elena y la Infanta Cristina confirmaran que se habían vacunado contra el coronavirus, una noticia que ha generado gran controversia en las redes sociales.

Vuelven a estar en el ojo del huracán

A pesar de que en nuestro país ni por su edad ni por su profesión habrían accedido todavía a la primera dosis, ambas ya están protegidas frente al virus, un hecho sobre el que se han querido explicar tras la polémica. «Ante las informaciones publicadas en la prensa sobre la vacunación de que he sido objeto, quiero efectuar la siguiente aclaración«, comienzan diciendo en este escrito firmado por ellas. «Tanto mi hermana como yo hemos acudido a visitar a nuestro padre y con el objeto de tener un pasaporte sanitario que nos permitiera hacerlo regularmente, se nos ofreció la posibilidad de vacunarnos, a lo que accedimos. De no ser por esta circunstancia habríamos accedido al turno de vacunación en España, cuando nos hubiera correspondido«, finalizan. Un argumento que no ha convencido a muchos y que ha provocado que de nuevo la Casa Real vuelva a estar en el ojo del huracán. Este martes Zarzuela era preguntada por este asunto, sin embargo, no querían responder a ello, pues la infanta Cristina y Elena no pertenecen a la familia real desde el año 2014. Lo que sí quisieron dejar claro es que tanto el Rey Felipe como doña Letizia y sus hijas esperarán a que les corresponda.