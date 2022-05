Gran amante del deporte y en especial del tenis, el rey Felipe VI ha dado la enhorabuena al flamante ganador del Mutua Madrid Open, Carlos Alcaraz. El monarca, que se encuentra en Costa Rica con motivo de la toma de posesión del nuevo presidente, ha estado al tanto de todo lo que ha acontecido en la Caja Mágica. También ha sacado un momento para comunicarse personalmente con el tenista murciano. Desde el país centroamericano ha felicitado al joven campeón, de tan solo 19 años, que promete ser el mejor sucesor de una auténtica leyenda, Rafa Nadal.

La gran final del torneo madrileño, que ha tenido lugar este mismo domingo, ha medido a Carlos Alcaraz contra el alemán Alexander Zverev. El español se ha impuesto 6-3 y 6-1, en un partido rápido, el más veloz en la historia del torneo, que nos deja también al campeón de menor edad. Felipe VI, que llegó el sábado a Costa Rica, ha llamado al tenista para darle la enhorabuena. Hace tan solo unos días pudo saludarle personalmente. Estuvo presente en la Caja Mágica el pasado viernes viendo los cuartos de final en la que el murciano batió a Rafa Nadal.

La llamada del rey Felipe

Don Felipe ha podido mantener una conversación con el gran campeón que marca un nuevo ciclo en el tenis español y también mundial. La hermana del monarca, la infanta Elena, no ha querido perderse esta cita deportiva. Se trata de su reaparición pública después de su reciente viaje a Abu Dabi para visitar a su padre, el rey Juan Carlos. También se ha dejado ver en las gradas su primogénito, Froilán de Marichalar. El joven ha sido protagonista esta última semana por un asalto en una casa de Ibiza.

Carlos Alcaraz está causando una auténtica sensación entre los aficionados al tenis. Su gesta ganando el Mutua Madrid Open ha congregado a muchos rostros conocidos. La modelo Nieves Álvarez y su novio, el empresario libanés Bill Saad, han querido también vibrar con una tarde de buen tenis. Por su parte, Miguel Ángel Silvestre ha sorprendido a su hermana llevándola a esta inolvidable final. Tras presenciar la victoria se rendía ante el murciano. «Su manera de disfrutar, su alegría de vivir. Qué gozada».

Los hermanos Álex y Marc Márquez tampoco han faltado al vibrante encuentro. Este último no ha podido más que aplaudir la destreza en la pista de Alcaraz. «Qué animal @carlitosalcarazz!! Me encanta su entrega, no da una bola por perdida. Enhorabuena». El partido tan solo ha durado 62 minutos, la final más veloz de un torneo que ha vivido una fecha destacada, ha conmemorado su 20 aniversario.

Te interesará saber...