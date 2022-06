Sin aviso y casi por sorpresa, pues no estaba anunciada en la agenda oficial. La Reina Sofía reapareció ayer tarde en pleno centro de Salamanca y, además, muy bien acompañada por otra colega suya. Nada menos que por la reina Silvia de Suecia. La soberana emérita inaugura este mediodía la Global Neuro 2020/2022 en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, pero antes ha querido enseñar a su invitada la vida en las calles de una de las ciudades más bonitas de España.

Ambas reinas están muy implicadas en la causa de las enfermedades neorológicas, con el Alzheimer como caballo de batalla, y de ahí su presencia en esta importante cita. Eso sí, antes de abordar estas cuestiones, las dos disfrutaron de un paseo por la famosa plaza salmantina, que fue de lo más animado.

El revuelo era inevitable y muchas personas quisieron acercarse a saludar. Se vio a Doña Sofía muy sonriente e incluso bromeando con una señora y un niño. Lucía una chaqueta rosa con flores de la firma Escada. Hay que recordar que la reina emérita acaba de superar el coronavirus y que ya la semana pasada retomaba sus actividades ayudando como voluntaria a recoger basura en la naturaleza.

A todo ello, la reina Silvia parecía encantada con el ambiente, perfectamente integrada con un look de lo más juvenil, con pantalones y deportivas.

No es la primera vez que las soberanas se encuentran. Tanto en España como en Suecia han vivido otras reuniones parecidas, lo que unido a que suman ya muchas décadas de experiencia en el Trono por ser coetáneas, las convierte en perfectas cómplices. Y se notaba en sus gestos.

A sus 83 y 78 años respectivamente, la Reina Sofía y la reina Silvia demostraron que no hay edad para seguir activos y manteniendo un espíritu joven. Como no podía ser menos, no podían marcharse de allí sin visitar la sede del Ayuntamiento, que se sitúa en la histórica plaza, donde también fueron agasajadas por la tradicional Tuna y además fueron investidas con la capa estudiantil. Todo un honor del que las reinas se llevaron un magnífico recuerdo.

Esta noche, la Reina Sofía presidirá un concierto con ocasión de la Global Summit Neuro en el Teatro Liceo de Salamanca.