El mismo día que Corinna Larsen ha hecho nuevas declaraciones sobre la Familia Real, la soberana ha visitado el Banco de Alimentos de Ciudad Real.

La Reina Doña Sofía, ha visitado este martes el Banco de Alimentos de Ciudad Real. Fiel a su firme compromiso con las causas solidarias, la monarca ha visitado las instalaciones de esta entidad. También ha conocido de primera mano la labor que llevan a cabo los voluntarios de esta organización que lleva 15 años trabajando por y para las personas más vulnerables de toda la provincia.

En su visita, la madre de Felipe VI ha demostrado, una vez más, su talante profesional y su enorme compromiso con la Corona ahora que el huracán Corinna Larsen azota con fuerza los cimientos de Zarzuela. La soberana ha cumplido su compromisos con las causas más nobles el mismo día que la alemana ha hecho unas explosivas declaraciones sobre la reina emérita. Al margen de toda polémica, Su Majestad se ha interesado por cuestiones de tanta relevancia social y económica como la situación provocada por la pandemia del Covid-19 y la manera en la que el Banco de Alimentos de Ciudad Real está dando respuesta a las nuevas necesidades que surgen tras la crisis sanitaria en esta provincia. Además, se ha reunido con voluntarios de esta entidad para intercambiar impresiones y ha contemplado un vídeo resumen de la labor realizada a lo largo de todos estos años.

El presidente del Banco de Alimentos de Ciudad Real, Segundo Alcázar, ha agradecido la visita de la soberana, de quien ha valorado de manera especial que «haya aceptado convertirse en presidenta de honor de nuestra entidad, porque gestos como estos son muy importantes para nosotros y nos animan a seguir adelante a pesar de las enormes dificultades de estos momentos”. Asimismo, ha recordado que el de Ciudad Real es uno de los Bancos de Alimentos que más kilos de productos recoge de toda España y ha señalado que en 2020 se repartirá cerca de un millón de kilos de alimentos y otros productos de primera necesidad, de los que se beneficiarán más de 9.000 personas de toda la provincia.

La nueva cita de Doña Sofía se produce apenas unas horas después de que la amiga del Don Juan Carlos haya ofrecido más detalles de su relación con el rey y sus allegados. Este martes, el digital OK Diario recoge nuevas declaraciones de la entrevista que han realizado en exclusiva los periodistas Eduardo Inda y Manuel Cerdán en Londres. En este encuentro, la empresaria detalla su opinión personal sobre algunos miembros de la Familia Real. También habla de la relación del Rey Juan Carlos con su nuera, la Reina Letizia, y con su esposa, la Reina Sofía.

Corinna Larsen asegura ser «víctima del afán de venganza de Sofía»

De la reina emérita, Corinna Larsen ha asegurado que nunca la vio como a una contrincante. «No, no tenía motivo para verla como una rival. El Rey me explicó desde el principio, porque le pregunté, lo que pensaría su esposa, cuál sería su postura si él entrara en una relación más seria. Y él me explicó claramente que Franco había arreglado aquel matrimonio inicialmente y que se habían distanciado después de que nacieron los hijos y que llevaban vidas separadas. Dijo que tenía un acuerdo con la Reina para representar a la Corona, pero que llevaban vidas totalmente separadas desde hacía 30 años. Diría que soy víctima más que nada del afán de venganza de Sofía».

La Reina Sofía, que siempre se ha mantenido firme en el cumplimiento de sus obligaciones como cabeza de familia, no cesa en su apoyo a entidades y personalidades comprometidas en su lucha contra el avance de la pandemia. Hace unos días la vimos en una visita similar, en el Banco de Alimentos de Albacete. Lo suyo, está claro, es seguir al pie del cañón. Y demostrar que no se alejará de la escena pública a pesar a la delicada situación que atraviesa su familia.