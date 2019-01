3 Las drásticas decisiones de los Reyes

Al parecer, siempre según la periodista Maríangeles Alcázar, los Reyes se han visto obligados a tomar decisiones incómodas con tal de no tener que coincidir con la infanta Cristina en Palacio. No se hablan, no comparten espacio y prefieren no tener que coincidir bajo el mismo techo, aunque a veces la institución es más importante que sus supuestas rencillas y se ven obligadas a posar incluso ante las cámaras para mostrar una imagen de unidad, como así sucedió durante el cumpleaños de la Reina Sofía.