El emérito volvería a nuestro país para reunirse con unos buenos amigos en una finca de caza situada en Ciudad Real, según Gustavo González.

El archivo judicial de las diligencias que había abiertas contra el Rey Juan Carlos han provocado que su regreso a España esté más cerca que nunca. Hace unos días, era su entorno más cercano quien revelaba que el emérito ya tiene una fecha elegida para volver a nuestro país, algo que confirmaba Gustavo González en ‘Sálvame’ y adelantaba que será el próximo 15 de noviembre cuando el monarca pise suelo español. Una visita exprés que está resultando todo un quebradero de cabeza para el rey Felipe VI y la Reina Letizia. Especialmente esta última, quien se ha mostrado molesta por el retorno de su suegro.

La Reina Letizia está incómoda ante el supuesto regreso inmediato del Rey Juan Carlos I a España, tal y como avanza ‘Informalia’. Según adelanta el portal, citando a fuentes cercanas a Felipe VI, la reina de España no tiene ninguna intención de cruzarse con el emérito en Zarzuela, ni compartir mesa durante los festejos navideños. La experiodista y el abuelo de la Princesa Leonor estarían más distanciados que nunca y habría mucho «rencor encubierto» entre ambas partes, según explican fuentes de Zarzuela.

El mismo medio hace hincapié en que la visita exprés del Rey Juan Carlos a España ya habría provocado que Moncloa haya encargado a Patrimonio Nacional que busque al emérito una residencia acorde con el rango del exjefe del Estado puesto que en el Palacio de la Zarzuela «no va a estar».

Después de que el entorno del monarca confirmara a ‘El País’ que el regreso del Rey Juan Carlos a España sería inminente, Gustavo González fijaba en el 15 de noviembre el día exacto en el que el padre del Rey de España pisará suelo español. ¿El motivo? Según indicó el colaborador de ‘Sálvame’, el emérito volverá a nuestro país para reunirse con unos buenos amigos en una finca de caza situada en Ciudad Real. Eso sí, aunque ahora mismo no esté para cacerías, lo cierto es que estaría deseando volver a disfrutar del ambiente. De la misma forma, el paparazzi recalcaba que un equipo de seguridad habría inspeccionado el lugar en concreto en el que el marido de la Reina Sofía se instalaría tan solo durante unos «cinco o seis días».

Los planes del Rey Juan Carlos en su regreso a España que habría ocultado al Rey Felipe VI

El Rey Juan Carlos I tiene en mente también pasar las navidades en España. Una fiesta familiar que el emérito no tiene intención de pasar por alto, a pesar de que no se lo habría comunicado a su hijo. Según explicó Gustavo González, el Rey Felipe VI no sería conocer de los planes de su padre y tampoco de las supuestas visitas que ya habría realizado el que fuera Rey de España a nuestro país hace unos meses y que «se llevaron a cabo bajo la más estricta discreción». «El Rey Juan Carlos considera que su hijo podría haber hecho algo más para ayudarle. Su relación ahora es distante», incide el periodista en el programa de las tardes de Telecinco.