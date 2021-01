Iñaki Urdangarin ha sido visto desplazándose hasta la casa de la infanta Elena, su cuñada, un detalle que demuestra la exquisita relación que mantienen.

Tras el caso Noòs se dio por hecho que la relación entre Iñaki Urdangarin y los miembros de la Casa Real no pasaba ni mucho menos por su mejor momento. Aunque con algunos de ellos no ha recuperado ni mejorado los lazos, con quien sí mantiene contacto es con la infanta Elena. Su cuñada le ha visitado en prisión y, además, le recibe en su casa cuando sale de Brieva, dos detalles que evidencian que se llevan de maravilla. El ex duque de Palma ha sido visto acudiendo a su casa, tal y como demuestra el vídeo que te ofrecemos a continuación.

Después de que se le concediera el tercer grado, Iñaki Urdangarin se ha reunido con la infanta Elena en la capital, siendo esta su primera salida desde que se decretara este permiso. Aunque él prefiere no dar declaraciones y permanecer en su rol discreto, lo cierto es que ya son muchos los que creen que muchos fines de semana el empresario acudirá a la residencia de su cuñada para alojarse allí. Situada en un barrio elitista de Madrid, podría ser común ver a Iñaki por el barrio como a un vecino más, un punto de encuentro en el que también podría coincidir con su esposa.

De hecho, esta vez ha podido ver a su hijo, Miguel Urdangarin, y a su sobrina, Victoria Federica, quien está de plena actualidad. Una reunión familiar después de la que Iñaki acudió al CIS Melchor Rodríguez García, en Alcalá de Henares, donde duerme y donde pudo digerir el día tan especial que había vivido. Este es un nuevo cambio y es que cabe recordar que ahora su voluntariado al Hogar Don Orione ha pasado de ser solo tres días por semana a diario: de lunes a viernes.

