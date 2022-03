Por fin tenemos el testimonio de una de las personas más cercanas al Rey emérito. Ha sido «El programa de Ana Rosa» el que ha conseguido las primeras palabras de Pedro Campos, uno de los íntimos amigos de Don Juan Carlos, quien ha hablado desde su refugio en Sanxenxo. Hay que recordar que ambos son camaradas de vela, que compiten juntos en las regatas a bordo del Bribón, lo que le ha proporcionado al monarca sus momentos más felices en los últimos años.

Aunque Pedro Campos, un experto regatista y reconocido campeón mundial, siempre mantiene una discreción extrema sobre su amigo, en esta ocasión no ha tenido inconveniente en darnos algunas pistas más sobre él, justo cuando se ve más cerca su regreso a España. En su carta enviada el pasado febrero al Rey Felipe, Don Juan Carlos comunicaba que, de momento, seguiría viviendo en Abu Dabi, pero que a partir de ahora vendrá a España de visita para ver a su familia y amigos.

Muchos aseguran que será precisamente la localidad pontevedresa de Sanxenxo el destino de su primera parada, pero Pedro Campos lo duda y apuesta más por Madrid. «Por sentido común este no será el primer sitio. También tiene relación con Cascais y Estoril, y también va a a estar…», asegura.

Ante la próxima visita del Rey Juan Carlos, su amigo se limita a decir con naturalidad: «Le daré un abrazo y bienvenido».

Su relación se remonta a los años ochenta, siempre unidos por su pasión por el mar. «Tiene un tirón personal enorme y le gusta competir y ganar», dice. También recuerda cuando le conoció: «La primera vez estás muy cortado, muy impresionado. Pero en seguida ves a alguien que sabe mucho del tema, que habla tu idioma. La convivencia con él es tan fácil que te olvidas de quién es«.

Pedro Campos cuenta que no ha visto al Rey emérito en Abu Dabi, pero sí que mantienen un contacto fluido: «Sé que está bien instalado, está cómodo, lo ha dicho. No lo he visto, pero los que han coincidido con él y que han ido por allí y le han saludado, me dicen que físicamente está fantástico. Ha adelgazado, la pierna la lleva mucho mejor, puede caminar… Y de ánimo, cuando hablo con él por teléfono o en los mensajes, está muy animado«.

La periodista le pregunta si le habla alguna vez sobre su hijo, el Rey Felipe, a lo que contesta: «Prácticamente nunca».

Pedro Campos tiene en el Rey Juan Carlos a un perfecto compinche en las regatas y valora muy positivamente que vaya a Sanxenxo: «Su presencia en las regatas ha sido un gran atractivo en los últimos cinco o seis años. Los hosteleros están encantados. Todo esto mueve muchísimo. Cuando vinieron la Reina Sofía y la Infanta Elena fue fenomenal».

Cuando el monarca va a Sanxenxo se queda en casa del deportista: «Tiene a disposición mi casa. Él está cómodo. Es una casa de verano normal, con vistas al mar. Todo el mundo me pregunta cuándo viene, pues creo que está cerca«.

Pedro Campos no profundiza en las cuestiones familiares, de las que dice «no me gusta meterme». También añade que «quién no comete errores» cuando se refiere a sus disculpas por ciertos comportamientos del pasado en la carta pública. Sobre si a Sanxenxo se la puede considerar la segunda casa del Rey Juan Carlos, él matiza: «Yo no diría tanto. Es su casa náutica«.