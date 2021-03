Casa Real ha sido preguntado sobre si es o no cierto que la Infanta Elena y la Infanta Cristina se han vacunado de la primera dosis contra el coronavirus.

Aunque la Infanta Elena con 57 años y la Infanta Cristina con 55 no deberían de estar vacunadas debido a que no tienen profesiones de riesgo, varias voces apuntan a que ya tendrían su primera dosis contra el coronavirus. No lo habrían hecho en España, sino en Abu Dhabi, precisamente cuando fueron a visitar a su padre, el Rey Juan Carlos, quien también está ya vacunado. Aunque desde Casa Real no han confirmado ni desmentido esta noticia, lo cierto es que ya han sido muchos los que han puesto el grito en el cielo al publicarse esta información. Cabe señalar que desde el año 2014 ellas no forman parte de la familia real, por lo que desde el organismo español no estarían obligados a compartir estos datos. Lo que sí aseguran es que tanto doña Letizia como don Felipe se vacunarán cuando corresponda, tal y como marca el calendario de vacunación en España, y que ya no son responsables de lo que hagan ninguno de ellos.

De momento, ninguna de las dos se ha pronunciado al respecto. Según asegura El Confidencial, ambas habrían aprovechado la visita a su padre a Emiratos Árabes para estar inmunizadas frente al virus. A pesar de que en nuestro país todavía no le correspondería a ninguna de ellas haber recibido la primera dosis, ya que ni trabajan en residencias, ni tienen más de 80 años, ni son personal sanitario, ni trabajan en Educación o en las Fuerzas de Seguridad, todo apuntaría a que en febrero fueron vacunadas. Mientras la Infanta Elena ya habría viajado hasta en dos ocasiones, para la Infanta Cristina era la primera, siendo este último viaje en común cuando las dos habrían aprovechado para ponerse esta protección que de estar en España todavía no habrían recibido.

Las colas sanitarias son muy grandes, por lo que es una incógnita cuando ciertos segmentos de edad podrán tener su primera dosis contra el covid. Aunque hay muchas agencias de viajes que están organizando paquetes en los que te ofrecen turismo de lujo más vacuna contra la covid, todo ello por un ‘módico precio’ de 45.000 euros. Tal fue el escándalo que provocó esta información que, por ejemplo, la Oficina de Turismo de Dubai desmintió que eso fuera cierto, recalcando que tan solo tendrían acceso a la vacuna si fueras ciudadano. «Solo los ciudadanos y residentes de los Emiratos Árabes Unidos con un documento de identidad de los EAU pueden tener acceso a la vacuna en Dubái y en los Emiratos», dijeron. Si bien esta semana se revelaba que la intención del gobierno es que el 70 % de la población esté vacunada este verano, próximamente se irá descubriendo si estos números son o no realistas.