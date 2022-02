Pablo Urdangarin es el más aclamado de su familia. La separación de sus padres, la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, le ha situado en primera línea mediática y él ha sabido llevarlo a la perfección. Se ha ganado a la opinión pública, una actitud que también mantiene antes y después de los partidos que disputa. Así se ha podido ver este fin de semana, pues tras abandonar el pabellón en el que jugó, niños y adolescentes le pidieron autógrafos y fotos. No quisieron perder la oportunidad e inmortalizaron el momento, una petición a la que él accedió con una gran sonrisa. Con la amabilidad que le caracteriza, Pablo Urdangarin volvió a dar la talla una vez más.

Vídeo: Europa Press

El joven de 21 años está teniendo una ascendente carrera deportiva en el equipo de balonmano del Barça y ya cuenta con muchos seguidores, tanto que la última vez que fue visto ante las cámaras, se convirtió en un ídolo de masas. Como si fuera una estrella, Pablo Urdangarin recuerda a su padre firmando autógrafos y dedicatorias a jóvenes que quieren ser como él precisamente, tal y como le sucedió a su progenitor en sus años dorados. Lo hace con sosiego y dejando ver que es un absoluto profesional acostumbrado a los medios de comunicación, de hecho, no busca huir de los periodistas, sino afrontar con valentía las preguntas.

Pablo Urdangarin es muy consciente del interés que despierta y ha vuelto a dejarlo claro en su última aparición. Provisto de la mascarilla, aunque mal colocada, el hijo de los que fueran duques de Palma se quedó durante unos minutos con sus fans. Firmó balones y camisetas a niños tanto pequeños como adolescentes y no dejó de posar con ellos para que todos se fueran con un recuerdo de aquel día. El nieto del Rey Juan Carlos ya ha conseguido un ejército de fans que le esperan a la salida de sus partidos y no duda en posar orgulloso junto a ellos. Todo un ejemplo, ya que no dudó en que todos salieran complacidos tras dedicarles unos minutos de su tiempo.

Pablo Urdangarin era quien tan solo hace unos días dejaba la puerta abierta a una posible reconciliación entre sus padres. El joven no descarta la posibilidad de que se den una segunda oportunidad, lo que ayudaría a entender el comunicado de Iñaki y doña Cristina. No hablaron de separación, sino de interrupción en su matrimonio, lo que hace pensar que podrían barajar esta idea. Después de 24 años casados y cuatro hijos, puede que retomen su historia de amor, la cual se ha visto empañada por las fotos de Iñaki junto a Ainhoa Armentia paseando de la mano.

