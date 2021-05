Era un auténtico secreto cómo es Pablo Urdangarin cuando se acaban los focos, sin embargo, por fin se ha descubierto en Tik Tok.

Los hijos de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina siempre han intentado ser discretos, más aún si se tienen en cuenta las polémicas que han protagonizado sus progenitores. Quizás huyendo del ruido, privatizaron desde un principio sus cuentas en redes sociales, por lo que el último movimiento de Pablo Urdangarin llama más la atención si cabe. El joven se ha hecho un perfil en Tik Tok en el que ha colgado dos vídeos que en muy poco tiempo han conseguido convertirse en virales. Horas después de publicarse han copado titulares, eso sí, él no ha intentado camuflarse, prueba de ello, el nombre escogido por el nieto del rey Juan Carlos: «Pablito Urgandito». Vídeos sencillos con un primer plano en los que Pablo cambia de gesto y con los que ha logrado más de 4000 seguidores.

Entre ellos reza Carla Vigo, sobrina de la Reina Letizia que hace tan solo unas semanas se confesó con esta revista en exclusiva. «Ese Pablo», escribe en uno de estos clips, palabras que demuestran la confianza que existe entre ellos así como el buen rollo. Las visualizaciones no dejan de crecer, al igual que los comentarios de curiosos que se comienzan a preguntar si realmente es quien parece ser. Convertido en cuestión de horas en un tiktoker de éxito, es una incógnita si en las próximas horas y dada la repercusión, optará por privatizar o cerrar su cuenta. Una reflexión que estará haciendo desde que sus followers empezaran a crecer como la espuma.

Pablo está centrado en el plano estudiantil. En concreto, en su carrera en una escuela de negocios de la ciudad condal y lucha por hacerse un hueco en el equipo de balonmano del Barça, donde ya jugó su padre. De este modo, el joven de 20 años se ha acercado a sus seguidores, uniéndose como muchos han hecho antes al movimiento del Tik Tok donde se imitan otros vídeos y donde se llevan a cabo diferentes coreografías. Una red social que nos permitirá descubrir un poco más sobre él y en la que quién sabe si saldrán más miembros de la Casa Real.

Su última polémica familiar

Quien no deja de estar en la palestra mediática es su madre. Fue hace algunas semanas cuando los ciudadanos se preguntaron quién había sufragado el viaje de la infanta Cristina y su hermana a Abu Dhabi, una cuestión a la que rápidamente se dio respuesta. «Patrimonio Nacional gestiona los bienes de titularidad del Estado afectados al uso y servicio del Rey y de los miembros de la Real Familia, para el ejercicio de la alta representación que la Constitución y las leyes le atribuyen», dijo el Gobierno. En el comunicado se hizo especial hincapié en que ninguna de las dos infantas forman parte de la Familia Real. Asimismo, se precisó quiénes son los miembros de la familia real desde el 19 de junio de 2014: el rey Felipe, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, así como los Reyes eméritos: don Juan Carlos y Doña Sofía. Tanto la infanta Elena como la infanta Cristina, según indica la respuesta del Gobierno, son consideradas «familia del Rey, no familia real, y por consiguiente Patrimonio Nacional no se hace cargo de ningún gasto asociado a estos».