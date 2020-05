Hace ya 16 años que los Reyes Felipe VI y Doña Letizia contrajeron matrimonio. Fue una lluviosa mañana, el 22 de mayo de 2004, cuando toda España fue testigo del ‘sí quiero’ del entonces Príncipe de Asturias con una plebeya divorciada: la periodista y presentadora de informativos Letizia Ortiz Rocasolano.

Aquella jornada, tan importante en la vida de los monarcas, estuvo marcada de un sinfín de anécdotas. Las calles de Madrid se engalanaron para una ocasión tan festiva como histórica. Miles de personas se agolparon en las inmediaciones de la Catedral de la Almudena, donde se celebró la boda, para ser testigos de excepción de algo que no sucede todos los días: una boda real.

Madrid, vestida de gala

Nueve años antes, el 19 de marzo de 1995, la hija mayor de Don Juan Carlos y Doña Sofía, la infanta Elena, había contraído matrimonio con Jaime de Marichalar en la Catedral de Sevilla. En 1997, la Infanta Cristina se convertía en esposa de Iñaki Urdangarin en la Catedral de Barcelona. Ambas celebraciones sirvieron fueron la antesala de ‘la boda entre las bodas’ dentro de nuestras fronteras. Por primera vez en 50 años se producía una boda de Estado en nuestro país. También fue el primer enlace matrimonial que tuvo lugar en la Almudena, consagrada en 1993.

Una boda ante 1.200 invitados

A la ceremonia nupcial del Heredero al Trono con Letizia asistieron 1.200 invitados. Entre ellos se encontraban representantes de 12 casas reales reinantes y otros 12 pertenecientes a casas reales no reinantes. Un evento de carácter internacional que ocupó todas las portadas antes, durante y después de su celebración.

Fueron muchas las anécdotas y las escenas que recordaremos quienes presenciamos el enlace. A día de hoy, algunas de ellas casi no se recuerdan. Como las palabras que susurró Letizia a Felipe poco después de comenzar la ceremonia. «Es todo tan hermoso», le dijo. Otro emotivo momento tuvo lugar cuando Menchu Álvarez del Valle, abuela paterna de Letizia y ex locutora de radio, se encargó de hacer la lectura de la primera Carta del apóstol San Pablo a los Corintios. «Si no tengo amor, no soy nada».

El coste total del enlace: unos 40 millones de euros

El coste de la boda fue en su día muy comentado. El precio total de la boda fue de unos 40 millones de euros. De esa cifra, nueve millones de euros se destinaron a decorar Madrid, siete se gastaron en seguridad y 250.000 euros se desembolsaron para pagar el banquete, que ofreció Jokcey, una exclusiva y prestigiosa empresa de catering.