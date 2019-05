Lo que piensa Letizia (y no sabíamos) tras su experiencia en Mozambique

Pocas veces los medios tienen ocasión de hablar directamente con los Reyes. Y cuando se hace suele ser lo que llamamos «off the record», es decir, que aquello que dicen no se puede publicar, o al menos no citando sus palabras entrecomilladas. Por ello y por decisión estratégica de mantener su neutralidad, no suelen hacer declaraciones. Eso implica que casi nunca sabemos su opinión personal sobre muchos temas. Pues bien, rompiendo la «tradición», Letizia se ha mojado respecto a algo muy querido para ella.

Un discurso muy emotivo Hoy presidía la celebración del Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, para lo cual se ha desplazado a Zaragoza. Allí ha pronunciado un discurso, y es gracias a esto por lo que hemos podido conocer «de primera mano» su valoración respecto al reciente viaje de cooperación que ha llevado a cabo en Mozambique.

Recapitulamos: la escueta maleta de Letizia en Mozambique.

Descubrimos la ropa que Letizia regala a su hermana Telma (y a alguien más). 6 «La grandeza de lo humano» Así ha comenzado: «Añadiré solo, robando un par de versos a la poeta Amanda Granda, que fueron la grandeza de lo humano y las caricias cálidas lo que vi en tantos cooperantes y voluntarios de esta organización en el viaje que acabo de hacer a Mozambique». 5 La capacidad de empatizar de los que se preocupan por otros «Fueron dos días en los que esa capacidad de empatizar con quienes han perdido todo demostró que hay esperanza, porque hay muchos seres humanos que se preocupan por otros». 4 «El idioma internacional del cariño» Y ha continuado: «Con gran profesionalidad y capacitación, comprobé cómo quienes forman parte de Cruz Roja —también quienes allí estaban en el operativo desplegado por la Agencia Española de Cooperación Internacional— utilizaban el idioma internacional del cariño para verdaderamente atender y ayudar a tantas personas en situación de vulnerabilidad extrema tras el paso de un ciclón devastador». 3 La Reina viajó en solitario al país africano 2 El valor de los cooperantes: «Se trata de ser humanos» La Reina ha concluido: «Se trata entonces de atender, ayudar, escuchar, solucionar, dar herramientas salir adelante. Se trata de tender puentes, de compartir, de aliviar sufrimiento, de unirse al otro para caminar juntos. Se trata de sumar y afrontar adversidades desde cada responsabilidad individual y con la mejor actitud. Se trata de ser humanos. Y de eso, saben mucho la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Gracias por tanto. Gracias a todos». 1 Muy agradecida por una experiencia inolvidable De esta manera hemos podido saber cómo se sintió durante esos dos días en el país africano (del 28 al 30 de abril), en los que pisó el terreno, visitó los centros de salud y el hospital de campaña del operativo español y pudo ver cara a cara las consecuencias de un desastre natural en una zona de por sí empobrecida. Era su cuarto viaje de cooperación, pero Letizia ha regresado con una experiencia muy valiosa… ¿y más humana?