7 No se cumplen los requisitos para su salida, según el Ministerio Fiscal

Apenas un día después de su salida de la cárcel, la Fiscalía Provincial de Valladolid presentaba un recurso de apelación ante el juez de Vigilancia Penitenciaria que otorgó el permiso a Urdangarin para realizar un voluntariado fuera de la prisión de Brieva, donde cumple condena por el caso Nóos. El Ministerio Fiscal alega en su recurso que este precepto no puede aplicarse, ya que no se cumplen los requisitos legales: actualmente, Urdangarin no ha cumplido la cuarta parte de la condena. «El cumplimiento de la cuarta parte del tiempo impuesto sí aparece como exigencia para la aplicación de cualquier otro el beneficio, tratamiento o actividad dentro de la legislación penitenciaria que implique una salida del interno fuera del centro penitenciario», reza el documento.

Urdangarin sale de prisión para trabajar: su primer día en ‘libertad’