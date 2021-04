Este miércoles 7 de abril, Jaime de Marichalar ha cumplido 58 años. Lo ha celebrado junto a sus hijos, Victoria Federica y Froilán.

Victoria Federica y Froilán se han convertido en protagonistas esta Semana Santa después de que saliera a la luz su escapada a Marbella. Con todas las Comunidades Autónomas cerradas a cal y canto, los hijos de la infanta Elena viajaron a Andalucía saltándose así las restricciones de movilidad que marcó el Gobierno para evitar la propagación del coronavirus. Ahora, ambos reaparecen junto a su padre, Jaime de Marichalar, para celebrar el 58 cumpleaños de su progenitor. Y es que este miércoles 7 de julio, Jaime cumple años y ha querido disfrutar del día en compañía de sus hijos.

Froilán y Victoria Federica acompañan a Jaime de Marichalar en su cumpleños

Jaime de Marichalar llegaba acompañado por su hija, Victoria Federica, a uno de los restaurantes más de moda en una de las zonas más exclusivas de Madrid. Froilán llegaba en solitario al establecimiento donde los tres juntos han disfrutado de una agradable velada. Intercambio de confidencias, excelentes platos gastronómicos, una charla entre padres e hijos… así ha pasado Jaime de Marichalar su cumpleaños tras la polémica en la que se han visto envueltos sus hijos durante los últimos días.

A la salida del restaurante, los medios de comunicación que se encontraban en las inmediaciones han querido preguntar por este polémico viaje y si se habían saltado las restricciones. Al igual que a la entrada, Jaime y Victoria Federica han salido juntos y se han montado en un taxi; mientras que Froilán se ha marchado por otro lado. Puedes ver la reacción que han tenido cuando se le ha preguntado por este viaje a Marbella en el vídeo que compartimos a continuación. No te lo pierdas y dale al play.

Vídeo: Europa Press

Tal y como se puede ver en el vídeo que hemos compartido sobre estas líneas, ni Jaime de Marichalar ni la propia Victoria Federica quieren hablar sobre este tema que ha acaparado tantos titulares. Además, hay que tener en cuenta que no es la primera vez que se saltan las restricciones para evitar la propagación del coronavirus.

La excusa que puso Froilán sobre su escapada a Marbella

La escapada ilícita de los hijos de la infanta Elena han provocado una oleada de críticas. Con el fin de aclarar la razón de su viaje a Andalucía, Froilán ha hablado con el periodista Javier Negre para contarle ha explicado los motivos por los que ha hecho su escapada de incumpliendo las normas. «Está hiper tranquilo no, lo siguiente», ha señalado el redactor del diario ‘El Mundo’. Según ha contado Negre, el nieto mayor de los reyes eméritos sostiene que el revuelo en torno a él «es una polémica más». Además, Froilán cree que esto es «el peaje que tiene que pagar por ser nieto de quien es y sobrino de quien es» y que «muchísimos amigos suyos de Madrid fueron a Marbella y no por razones de trabajo, no sabemos si usando un salvoconducto falso». Días después de esta polémica, los hijos de la infanta Elena reaparecen junto a su padre. Tenemos todas las fotos.