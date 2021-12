Sin lugar a dudas, las Navidades es esa fecha especial marcada en el calendario para disfrutar de los tuyos y de la familia. Son muchos los que se desplazan hasta sus ciudades natales o viajan para estar más cerca de sus familiares en esta época del año. Sin embargo, otra Navidad más, el Rey Don Juan Carlos pasará estas fiestas en Abu Dabi, ciudad a la que se desplazó en agosto de 2020 después de verse envuelto en diferentes polémicas. Desde entonces, no ha regresado a España y si bien es cierto que muchas veces se ha hablado de la posibilidad de que lo hiciera, de momento no ha llegado el momento. Sin embargo, durante este tiempo sí que ha recibido la visita de sus dos hijas, la infanta Elena y la infanta Cristina. Ambas se han desplazado en diferentes ocasiones hasta la capital de los Emiratos Árabes y tienen previsto hacerlo durante los próximos días.

Las hijas del emérito tienen previsto viajar a Abu Dabi la primera semana de enero

Las hijas de los Reyes eméritos tienen previsto viajar a Abu Dabi la primera semana de enero, coincidiendo con el 84 cumpleaños de Don Juan Carlos. Ambas, acompañadas por sus escoltas, quieren celebrar este día tan especial junto a su padre. Y es que la relación entre ellos siempre ha sido excelente. Si bien es cierto es que las primeras informaciones apuntaban a que el emérito pasaría este aniversario en España y que ya estaba preparándose la que sería su casa, finalmente no será así.

De hecho, desde el pasado mes de septiembre, sus dos hijas están pendientes de que su padre regrese a España y están haciendo todo lo posible para que esto sea lo antes posible. Sin embargo, deberán esperar todavía más tiempo. No será hasta que la Fiscalía archive todos los casos judiciales relacionados con él. Por este motivo, sus hijas viajarán a Abu Dabi para estar junto a él en el día de su cumpleaños.

Don Juan Carlos se encuentra confinado tras el positivo de Rafa Nadal

No están siendo las mejores Navidades para el Rey Don Juan Carlos. Y es que las está pasando solo después del positivo de Rafa Nadal. Fue el pasado 20 de diciembre cuando el tenista confirmó su positivo en coronavirus después de haber tenido una cita privada con el emérito en Abu Dabi. «Hola a todos. Quería anunciaros que en mi regreso a casa tras disputar el torneo de Abu Dhabi, he dado positivo por COVID en la prueba PCR que se me ha realizado al llegar a España. Tanto en Kuwait como en Abu Dhabi pasamos controles cada dos días y todos resultaron negativos, el último siendo el viernes y teniendo los resultados en sábado», comenzó diciendo.

«Estoy pasando unos momentos desagradables pero confío en ir mejorando poco a poco. Ahora estoy confinado en casa y he informado del resultado a las personas que han estado en contacto conmigo. Como consecuencia de la situación tengo que tener total flexibilidad con mi calendario e iré analizando mis opciones dependiendo de mi evolución. Os mantendré informados de cualquier decisión sobre mis futuros torneos! Gracias a todos de antemano por el apoyo y la comprensión», sentenció.