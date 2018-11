La infanta Cristina hace las maletas para regresar a España y dejar claro que apoya a Urdangarin

La infanta Cristina, lejos de pensar en una separación de su marido, Iñaki Urdangarin, está planteándose hacer de nuevo las maletas para instalarse en España y así agilizar sus visitas a la prisión de Brieva, en la que el exduque de Palma cumple condena. A pesar de que sus visitas son regulares, la mayoría de ellas no trascienden a los medios al contar con el privilegio de poder acceder al interior de las dependencias penitenciarias en coche y así evitar el revuelo de los fotógrafos, ávidos por conseguir una foto de una infanta de España en una cárcel.

La infanta Cristina, fiel a su marido

La hija del Rey Juan Carlos no tiene en mente divorciarse de su marido, tal y como ha dejado claro Miquel Roca, su abogado, en conversación con SEMANA: “Es totalmente falso. No tienen ningún tipo de fundamento esta noticia y está muy alejada de la realidad”. Con ello, trataba de dejar claro que la infanta Cristina no se ha planteado abandonar a su marido en estos delicados momentos por los que atraviesa el exjugador de balonmano, como así se ha publicado en diversos medios. De hecho, sus planes son bien distintos y pasan por estar aún más cerca de Urdangarin.

Planes de regresar a España

La encarcelación de Iñaki Urdangarin ha supuesto un duro trago para su mujer, quien tiene que recomponer su vida junto a sus hijos sin el apoyo de su marido. Es en esta tesitura donde la infanta Cristina se plantea un regreso a España para estar más cerca de su familia y amigos de toda la vida, como así ha publicado el diario ‘El País’, que destaca que este movimiento tendría lugar en los próximos meses, aprovechando el tercer grado de Urdangarin.

Diciembre o enero, los meses que se barajan

Según el citado medio, Iñaki Urdangarin comenzaría a disfrutar de su primer permiso penitenciario para finales de diciembre o principios del mes de enero. Aún está a la espera de recibir el tercer grado, el cual le permitiría salir de prisión algún fin de semana para disfrutar de un régimen de libertad y comenzar a tomar contacto con la vida en el exterior. Eso sí, no podrá abandonar el país y tendrá que fijar un domicilio cercano a la cárcel en el que hacer noche y certificar su paradero.

¿A qué está esperando para mudarse?

Además de esperar a que su marido obtenga el tercer grado, desde ‘El País’ también se informa de que la infanta Cristina prefiere esperar a que sus dos hijos menores, Miguel e Irene, terminen sus estudios de Ginebra. Ellos son los únicos que viven junto a ella, dado que Juan y Pablo están estudiando en el extranjero y formándose en sus respectivas disciplinas.

La infanta Cristina ya hace vida en Madrid

Hasta hace tan solo unos meses, era impensable ver a la infanta Cristina paseando por las calles de Madrid o disfrutando del ocio de la capital. Sin embargo, esta estampa cada vez es más habitual, ya sea de compras con su hermana Elena o en el musical de ‘El Médico’ junto a sus hijos y sus sobrinos. Está normalizando su situación.

Cada vez más cerca de la Familia Real

Una de las consecuencias directas del escándalo que supuso el ‘caso Nóos’ fue el hecho de que su imagen comenzó a desligarse de la Primera Familia. Dejó de ejercer como representante de la Institución y, más tarde, también de participar en los acontecimientos familiares. Esto ya ha comenzado a cambiar, algo que se ha hecho evidente la semana pasada, con el 80 cumpleaños de su madre, la Reina Sofía, cuando posó junto al resto de la familia de forma oficial a las puertas de Zarzuela.

Su actitud también parece haber cambiado

Además de sus acciones, movimientos y planes, la infanta Cristina también parece haber dado una vuelta de tuerca a la imagen pública que está transmitiendo a los medios. Ya no esquiva de las cámaras o elude las preguntas de los periodistas clavando la mirada en el suelo. Ahora sonríe a los fotógrafos, facilita el trabajo de los gráficos y, a pesar de no responder a las cuestiones más delicadas, no tiene reparos en saludar con cordialidad.

¿Barcelona o Madrid?

Por el momento ningún medio se ha atrevido a asegurar que la infanta Cristina regrese a Barcelona, donde durante años ha vivido, o si, por el contrario, se instalará en Madrid. Habrá que esperar para ver qué ciudad será, si definitivamente decide hacer las maletas y regresar a España, ahora que la tormenta parece estar pasando de largo.

