Fue a mediados de enero cuando se descubrieron las primeras imágenes de Iñaki Urdangarin fotografiado de la mano con otra mujer. Estas fotografías supusieron un auténtico revuelo mediático ya que por aquel entonces el ex jugador de balonmano seguía casado con la infanta Cristina. Días después de este momento, emitieron un comunicado conjunto desvelando que «interrumpían su matrimonio». Lo cierto es que Urdangarin ha seguido con sus planes con Ainhoa Armentia, la mujer con la que fue «pillado» dando un romántico paseo por la playa. A lo largo de estos meses mucho se ha hablado del nuevo noviazgo del ex duque de Palma y de la nueva situación de la infanta Cristina. Iñaki y Cristina han tenido varias citas durante este tiempo. Sin embargo, ella prefiere no seguir viéndolo. Aunque sin quererlo, a veces, sorprendida, se reencuentra con él en algunos lugares sin haber quedado. Esto le ha ocurrido en diferentes ocasiones a lo largo de estos últimos días.

Los exs duques de Palma han coincidido durante varios días en Barcelona

Tras firmar el divorcio a finales del mes de marzo, la pareja se habría visto en diferentes ocasiones durante las vacaciones de Urdangarin en Barcelona. Así lo adelanta ‘Vanitatis’, que aseguran que a pesar de que la hija de los eméritos no quiere mantener ningún contacto con su exmarido, ambos se habrían cruzado en diferentes momentos durante la estancia de Urdangarin en Barcelona. ¿Pero han sido encontronazos casuales? Antes de poner rumbo a los Emiratos Árabes con algunos de sus hijos, la infanta Cristina estaba pasando unos días en Barcelona. Sin imaginarlo, Urdangarin llamó por teléfono para avisarles de que estaba de camino a la Ciudad Condal. Por nada del mundo Doña Cristina quería reencontrarse con su ex. Sobre todo después de que él siga viéndose con Ainhoa Armentia.

A pesar del monumental enfado de la infanta Cristina, que no quería ni cruzarse con él, tuvo que enfrentarse a esa situación en diferentes ocasiones. Tal y como asegura el citado medio, tras el regreso de Cristina de Abu Dabi tras pasar unos días con su padre, su hermana, algunos de sus sobrinos y sus hijos, regresaron al hotel donde se alojan siempre que van a Barcelona. Sin imaginárselo, este mismo miércoles, Iñaki Urdangarin estaba desayunando en el restaurante del alojamiento con dos de sus hijos, Irene y Miguel.

Iñaki acudió a desayunar con sus hijos al hotel donde estaba alojada la infanta Cristina

Tras un agradable desayuno en una de las mesas más ocultas del restaurante, los hijos de ambos subieron a sus habitaciones mientras que Iñaki Urdangarin se quedó, al teléfono primero y revisando unos documentos después. Los tres estuvieron pasando gran parte de la mañana juntos. Sin embargo, ni rastro de la infanta Cristina, que prefirió no reencontrarse con su ex. Pero esto no fue el único momento en el que estuvieron a escasos metros. Hubo más.

