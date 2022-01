Para el entorno del matrimonio no es una situación fácil maneja la presión mediática. Hasta la fecha, gran parte del clan Urdangarin se ha topado con los medios de comunicación. Desde la madre de Iñaki, Claire Liebaert Courtain , a su tía materna, o su hijo Pablo , que se ha convertido en portavoz de la familia a raíz del escándalo. Ahora le ha tocado el turno a Mikel Urdangarin. No ha podido controlar los nervios. Demasiado revuelo para alguien que lleva una vida tranquila y anónima en una ciudad de 250.000 habitantes.

«No me molestéis», pedía Mikel nada más escuchar la primera pregunta de Calleja. Este quería saber cómo se había tomado la noticia de la relación de su hermano con Ainhoa Armentia. «Es un asunto privado como sabéis, no tengo nada que decir y no me preguntes», zanjaba, visiblemente incómodo y enfadado. Fue en ese momento cuando agarró el micrófono y pedía una vez más: «No me molestéis». El reportero continuaba formulando preguntas, pero Mikel insistía: «Dejad de molestar. Me estás molestando».