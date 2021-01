Tras pasar un tiempo con su padre, Don Juan Carlos, en Abu Dabi, la infanta Elena tenía previsto aterrizar en Madrid este jueves día 14

Mucho se ha hablado del viaje secreto de la infanta Elena a Abu Dabi para visitar a su padre, el rey Don Juan Carlos. No es la primera vez que viaja hasta los Emiratos Árabes para pasar un tiempo con el emérito desde que se marchara hace ya unos meses, concretamente desde el 3 de agosto. Ahora, y con motivo del cumpleaños de Don Juan Carlos, que tuvo lugar el pasado 5 de diciembre, la infanta Elena cogió un avión con destino Abu Dabi. A pesar de que en un principio tenía previsto quedarse tan solo unos días, finalmente decidió alargar una semana más el viaje y estaba planeado que llegara este mismo jueves 14 de enero al aeropuerto de Madrid.

La infanta Elena ya habría aterrizado en Madrid de su viaje desde Abu Dabi

La infanta Elena podría haber llegado en torno al medio día, según adelantaban en ‘El programa de AR’. A pesar de esta información, el coche de la hija del Rey ha llegado a su casa en la capital pero ¿sin ella? En las imágenes a las que ha tenido acceso SEMANA y que compartimos a continuación con nuestros lectores podemos ver como el coche de la Infanta llega a las inmediaciones de su casa conducido por su chofer y otra persona como copiloto pero sin rastro de ella.

Hay que tener en cuenta que la borrasca Filomena ha paralizado tanto el tráfico por carretera como aéreo y actualmente en el aeropuerto de Madrid Barajas-Adolfo Suárez no están llegando todos los vuelos programados debido a que no todas las pistas de aterrizaje están limpias de nieve y hielo. A pesar de que los efectivos continúan con la ardua tarea de limpiar las inmediaciones del aeropuerto todavía tienen mucho por hacer. Por este motivo, algunos vuelos se han visto cancelados y otros reprogramados para otros días u horario diferente. ¿Significa que la Infanta no ha podido aterrizar en el aeropuerto?

La Infanta ha viajado sola a Abu Dabi sin sus hijos

Lo cierto es que la hija del Rey Juan Carlos y la Reina Sofía tenía previsto viajar en un vuelo regular desde Abu Dabi, no un charter. Esto quiere decir que está en manos de la compañía aérea con la que tuviera reservado el vuelo. Elena y Juan Carlos han pasado dos semanas juntos en los Emiratos Árabes donde han disfrutado de la tranquilidad y ajenos a todo lo que ocurre en España. Los dos solos. Los hijos de la infanta, Froilán y Victoria Federica, se han quedado en Madrid. La estancia de la Infanta ha pasado desapercibida y, a día de hoy, no se ha filtrado ninguna imagen de ella durante su viaje secreto. Algo que también ocurrió durante su anterior escapada durante el pasado mes de noviembre.