Se trataba de una jornada especial e Iñaki Urdangarin no quiso perdérsela. Se desplazó hasta Pamplona para animar desde la grada a su hijo, Pablo Urdangarin, que con el Barcelona se medía al Helvetia Anaitasuna. El encuentro, que fue reñido, terminó con un gol de diferencia y dio la victoria al club blaugrana. Se proclama así campeón por duodécima vez consecutiva y nos deja bonitas imágenes de la celebración entre padre e hijo.

Iñaki Urdangarin se dejó ver entrando en solitario al pabellón y disfrutó de un tenso encuentro como un aficionado más. Su presencia generó cierta expectación, pero prefirió no hacer declaraciones a los medios locales que estaba cubriendo el encuentro. Vestido con un atuendo informal, compuesto por camisa verde y pantalón beis, siguió muy atentamente todo lo que acontecía. También quiso inmortalizar algunos momentos del partido con su teléfono móvil dejando constancia que estaba viviendo una jornada destacada en la carrera deportiva de su hijo. Tras el triunfo, Pablo Urdangarin se dirigió a la grada y abrazó a su padre. Ambos compartieron algunas confidencias, se dejaron ver riendo y muy felices.

Iñaki Urdangarin, orgulloso de su hijo

No es la primera vez que vemos a Iñaki Urdangarin acudir como espectador a un encuentro de su hijo. De hecho, siempre que puede sigue sus pasos al igual que lo hace la infanta Cristina. Esta vez, no ha dudado en viajar a Pamplona sabiendo que el día prometía. En la capital navarra se ha mostrado muy amable con distintos aficionados que le han solicitado una foto. Incluso se ha fotografiado junto a un espectador que iba vestido de bombero -posiblemente estaba viviendo su despedida de soltero-. No solo eso, junto a su hijo, que acostumbra a recibir el cariño de muchos fans, también posó al lado de algunos pamploneses.

Tras recibir la libertad condicional el pasado mes de marzo, Iñaki Urdangarin continúa tomando las riendas de su vida. Estos últimos meses se ha convertido en noticia por su nueva relación con la que fuera su compañera de trabajo, la vitoriana Ainhoa Armentia. Un romance que le ha colocado en el ojo del huracán mediático. Poco después de que se diera a conocer se anunció su separación de la infanta Cristina con quien había estado casado 24 años.

Precisamente el exmatrimonio protagoniza la portada del último número de SEMANA. En el interior de la revista se puede leer con todo detalle cómo ya han firmado la disolución de las capitulaciones. Un antes y un después en su proceso de separación que marca un primer paso para obtener el divorcio. En el acuerdo alcanzado, la hija del rey Juan Carlos se queda con la custodia de sus cuatro hijos y el ex duque de Palma podrá verlos siempre que así lo desee.

