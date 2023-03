El Rey Felipe, eclipsado por un trabajador que se salta el protocolo en su llegada a República Dominicana

El pasado jueves, 23 de marzo, el Rey Felipe VI ponía rumbo a Santo Domingo con motivo de la XXVIII Cumbre Iberoamericana que se celebra en República Dominicana. No ha sido hasta este fin de semana cuando ha trascendido una curioso anécdota de su llegaba a la capital dominicana y que se ha hecho viral en todas las redes sociales. En concreto, el Rey de España quedaba eclipsado al bajar del avión debido a que un trabajador del aeropuerto se saltó el protocolo y bajó tras él por la escalinata como si de un escolta se tratase.

Vídeo: Redes sociales

Antes de que el Rey Felipe VI bajase del avión, el trabajador en cuestión subió a revisar algo que parecía que no estaba bien. Una vez solucionado el problema, volvió a bajar por las escalinatas del mismo sin darse cuenta de que iba tras el monarca, algo que por protocolo no puede suceder. Se convertía en el auténtico protagonista del momento pues parecía que iba tras él como si de un escolta se tratase. El hombre, que iba con gorra y chaleco reflectante, no se percató de lo que estaba ocurriendo y fue al terminar de bajar las escalerillas cuando una persona del equipo de seguridad del soberano le apartó para que las cámaras no captaran lo que estaba sucediendo.

Días después de darse este momento, diversos medios locales han podido hablar con el trabajador y este ha asegurado que desconocía que la persona que iba delante de él era el Rey de España. Además, explicaba que subió al avión porque había un problema en el pasamanos de la escalera del avión y esto provocó una obstrucción en la puerta. Aunque muchos le han quitado hierro al asunto y han considerado que se trata de una mera anécdota, muchos otros usuarios de las redes sociales creen que se ha tratado de un grave problema de seguridad. "Falta de seguridad total y rotunda, esto deja mucho que desear, podria ser un terrorista o una persona pertubada", se puede llegar a leer.