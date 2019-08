3 Felipe anunció personalmente su ruptura con Eva

Así, el 14 de diciembre de 2001, -apenas cuatro meses después de la boda de Haakon y Mette Marit- el propio Felipe dio a conocer la noticia de su ruptura con Eva durante un encuentro navideño de los responsables de prensa de Zarzuela con varios periodistas. «La relación no ha prosperado. Por razones estrictamente personales y particulares, cada uno seguirá su camino en la vida», les dijo. E hizo algo unas declaraciones dejaron con la boca abierta a todo el país. «Sus cualidades son numerosas: su fortaleza, su dignidad, sensibilidad, capacidad de superación, sentido de la justicia y determinación por llegar a la excelencia de lo que se propone siempre me ha impresionado. Y no sigo, porque nunca acabaría de hablar». De este modo, Felipe cerraba un capítulo de su vida colocando a la mujer que pudo ser su esposa en el lugar que le correspondía. Ya que no pudo ser en el altar, al menos tuvo ocasión de ponerla por las nubes.

