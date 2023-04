El pasado 13 de abril, la Reina Letizia presidía el acto de proclamación del Premio de "Artes y Letras" 2023 de la Fundación Princesa de Girona en Córdoba. Una aparición en la que la monarca se ha mostrado de lo más cercana con todos los asistentes y que ha traído consigo un sinfín de anécdotas. Con el paso de los días, están saliendo a la luz otros momentos de la Reina en la que podemos ver su faceta más espontánea y divertida.

Vídeo: Redes sociales

La Reina Letizia entraba en el Gran Teatro de Córdoba, donde tenía lugar la entrega de los premios en cuestión, y no dudaba en saludad y hacerse foto con todos los asistentes que se lo pedían. Un grupo de ellos paraba a la monarca, quien se detenía a charlar durante unos minutos para saber si les estaba gustando el proyecto que estaban haciendo con la Fundación Princesa de Girona. En ese momento, la madre de Leonor y Sofía se daba cuenta de que la estaban grabando y no dudaba en sacar a relucir su faceta más divertida lanzando un chascarrillo. "¿Todo el rato me grabas? ¡¡Hola, hola!! ¡¡¿Qué tal?!!", se le ve decir mientras hace aspavientos.

Un momento muy cómico que una de los asistentes subía a su cuenta de TikTok y que a los pocos minutos se hacía viral. En concreto, son muchos los que han aplaudido la cercanía de la Reina Letizia y se han quedado estupefactos al ver otra faceta de ella que no están acostumbrados a ver. "Me hago monárquica por ella", "La Reina cercana gana mucho", "No puedo ser más fan de la Reina", "Ha estado bien verla así de cerca y natural", "La mejor reina con diferencia, lo tiene todo", "Una Reina así mola", "Lo real que es ella", "Se puede ser monárquico o no, pero hay que reconocer que probablemente tengamos la reina más guapa del mundo", "Nadie quiere tanto a nadie como yo la quiero a ella", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.