Victoria Federica se apunta a todos los saraos desde que decidiera hacer pública su cuenta de Instagram. Se ha convertido en una más entre las influencers, por lo que tenemos muchas más oportunidades para analizarla. En esta ocasión ha llamado la atención su teléfono móvil, pues en la parte trasera guarda con sumo cuidado un papel que esconde su frase favorita. Desde SEMANA hemos volteado la última fotografía que ella misma ha posteado y es que en ella se puede leer la que parece ser su premisa en la vida, toda una declaración de intenciones hacia su novio, Jorge Bárcenas. «Lo que se necesita para conseguir no es una vida cómoda, sino un corazón enamorado», dice este texto. Unas palabras que pertenecen a Josemaría Escrivá de Balaguer, sacerdote español, fundador del Opus Dei y santo de la Iglesia Católica.

Eso sí, no es lo único que tiene cabida dentro de su carcasa. Victoria Federica también ha incluido una bandera de España y un Sagrado Corazón de Jesús, entre otros detalles. No es la primera vez que la hija de la Infanta Elena utiliza su teléfono para expresar sus gustos, cabe recordar que antes de comenzar con Jorge Bárcenas lucía el nombre de Adrián Lozano. No era su pareja, sino un afamado DJ que ella admiraba y que tiempo después se ha convertido incluso en amigo, tal y como se ha podido ver en diferentes fiestas en la capital.

Victoria Federica no solo se expresa a través de la ropa o de los tatuajes, prueba de ello que también emplee su móvil para guardar las reflexiones o los pensamientos que más le hacen vibrar. Actualmente tiene casi 80.000 followers en el universo 2.0, un número que no le da ni un ápice de vértigo y así lo demuestra que poco a poco vaya acercándolos tanto a su día a día como a sus personas favoritas. En especial a Tomás Páramo y María G. de Jaime, pareja de influencers que en cuestión de meses han logrado un gran éxito del que Vic podría tomar nota próximamente.

Consciente de que son muchos los ojos que la analizan a diario, la nieta del Rey Juan Carlos intenta medir su actitud en apariciones públicas y apenas ha dado declaraciones ante las cámaras. Se limita a mostrar solo lo que ella desea y a divertirse con sus amigos en un mundo que perfectamente podría convertirse en su trabajo. Paloma Bulnes, directora de ‘Influencities‘ lo revela a SEMANA, ya que tras examinarla al detalle, considera que es una máquina de hacer dinero. «Ahora mismo podría pedir mínimo 3.000 euros por publicación y es probable que si pide más se lo den», asegura. Pertenecer a la realeza multiplica su interés y esto revaloriza los contratos con marcas que pueda llegar a negociar en el futuro.