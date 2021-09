Carla Vigo ha acudido al programa de Nagore Robles ‘Resistiré’ y sus declaraciones no han dejado indiferente a nadie, tal y como se ha visto en redes.

Carla Vigo este miércoles se estrenó en el plató de televisión de ‘Resistiré’, programa presentado por Nagore Robles en Mitele Plus. Allí se mostró comedida y en ciertos momentos, de hecho, dio poco juego, según algunos espectadores, eso sí, también lanzó algunas bombas. Ejemplo de ello cuando habló sobre algo tan íntimo como su virginidad, pues de manera inesperada comentó cuándo sucedió y con quien la perdió. Nada acostumbrados a escuchar este tipo de explicaciones por parte de personas relacionadas con la Casa Real, muchos se sorprendieron al escuchar a la sobrina de la Reina Letizia. “Perdí la virginidad pronto. Ahora tengo 20 años. No repetí con la misma persona”, dijo la joven.

Ahora tiene pareja, está ilusionada y además viven juntos, lo que demuestra que está en uno de sus mejores momentos vitales. Aunque no ha sido su mejor año, pues este verano se tuvo que despedir para siempre de su abuela, Menchu Álvarez del Valle, quien falleció dejando desolado a todo su entorno. Ella intenta refugiarse en el trabajo y en su carrera como actriz, aunque se lamenta de que pocas veces le han dado la oportunidad para demostrar cuánto talento tiene. Solo dos veces, pero una de ellas ni siquiera cobró, por lo que no pudo considerarse un trabajo como tal. “Prefiero no contar cuánto he cobrado, pero era un número de 3 cifras”, explicó acerca del contrato que pudo firmar. Si bien no hizo ninguna mención sobre la Familia Real, Carla Vigo está muy unida a ellos, pero prefiere mantenerlos al margen de este tipo de aventuras televisivas.

Su aterrizaje en la pequeña pantalla no pasó desapercibido en redes sociales. Fueron muchos los que quisieron dejar su opinión acerca de cómo había estado Carla Vigo en su primera intervención en un plató y una vez más se volvió a demostrar que hay opiniones para todos los gustos. A pesar de que algunos espectadores aplaudían su ternura, otros reclamaban que diera más que hablar en el programa. Uno de los más repetidos hacen mención a la buen labor de Nagore Robles, quien en todo momento ha estado pendiente de ella para que estuviera cómoda en el programa.

«Me alegro de que Carla haya ido a este programa por primera vez, se le ve muy inocente y Nagore, sin dejar de lado su profesionalidad, la está tratando súper bien y cuidándola», dice un usuario en Twitter. «Me produce muchísima ternura», comenta otro espectador. Otros no aprueban su actitud, tanto es así que no dudan en criticar cómo es delante de las cámaras. «No entiendo la conmoción con esta chica, no sabe expresarse, no hila 2 frases seguidas, no tiene gracia», asegura otro mensaje. Ella parece estar feliz con su colaboración, aunque quién sabe si se convertirá en un rostro habitual o si tan solo ha sido puntual.