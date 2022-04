A pesar de que esta Semana Santa, los Reyes, Felipe y Letizia, no tienen ningún acto agendado para disfrutar de estos días de asueto, al igual que hacen muchos españoles, poco a poco vamos sabiendo qué les deparará las próximas semanas. Mientras que los monarcas esperan la llegada de su hija mayor, la princesa Leonor, están ultimando los detalles de sus próximos actos institucionales. Aunque no tengan agenda oficial, los Reyes continúan con sus compromisos laborales. Además, se están preparando para uno de los actos favoritos de la Reina Letizia, quien se ha declarado en más de una ocasión amante de la cultura en general y de la literatura en particular. Por este motivo, ya se está preparando el tradicional almuerzo que los Reyes ofrecen en el Palacio Real en homenaje al ganador del Premio Miguel de Cervantes. Además, contará con la presencia de Paz Padilla, que ya ha recibido la invitación real.

Los Reyes invitan a Paz Padilla al tradicional almuerzo con motivo del Premio Cervantes

Paz Padilla cada día está más consagrada como escritora gracias al éxito de su libro, ‘El humor de mi vida’, de la editorial Harper Collins. La humorista y actriz, que también llevó el libro a las tablas del teatro bajo una obra homónima con la que está haciendo una gira nacional, se reunirá con los Reyes en esta importante cita que supone un paso más allá en su carrera como escritora. Tal y como adelanta ‘Hola’, los Reyes han querido que Paz Padilla esté presente en este almuerzo que tendrá lugar el próximo jueves 21 de abril en el Palacio Real de la capital madrileña en calidad de escritora. La actriz y presentadora se sentará a conversar y a charlar con un grupo selecto de escritores y editores que están invitados a palacio, lo que confirma a Paz Padilla como una escritora de éxito.

La gran protagonista de esta cita, con permiso de los Reyes y de Paz Padilla, es la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi, Premio Cervantes 2021. El jurado le otorgó este ansiado premio, valorado en 125.000 euros, por «reconocer en ella la trayectoria de una de las grandes vocaciones literarias de nuestro tiempo y la envergadura de una escritora capaz de plasmar su talento en una pluralidad de géneros. La literatura de Cristina Peri Rossi es un ejercicio constante de exploración y crítica, sin rehuir el valor de la palabra como expresión de un compromiso con temas claves de la conversación contemporánea como la condición de la mujer y la sexualidad. Asimismo, su obra, puente entre Iberoamérica y España, ha de quedar como recordatorio perpetuo del exilio y las tragedias políticas del siglo XX».

Un año de éxitos gracias a ‘El humor de mi vida’

Fue el pasado 7 de abril del 2021 cuando Paz Padilla lanzó su primer libro al mercado, ‘El humor de mi vida‘. En él quiso reunir la dura experiencia vivida después de que le diagnosticasen un tumor cerebral a su pareja, Antonio Vidal, así como el desarrollo de su dolencia y su fallecimiento. Lo hizo como una terapia que la ha ayudado a plasmar sus sentimientos. Y porque contando sus vivencias desea ayudar a personas que, al igual que ella, hayan pasado por algo similar, como la enfermedad pérdida de un ser querido.

Tras el éxito que supuso este libro, calificado de autoayuda, llegó la obra de teatro. Paz Padilla la adaptó y no ha dejado de darle alegrías. Sobre todo ahora que se ha convertido en su fuente de ingresos tras su despido de ‘Sálvame‘. La presentadora está centrada en esta obra que incluso podría cruzar el charco. Y es que Paz tuvo una reunión en México ya que estarían interesados en que su obra se interpretase allí. Esto supondría una buenisíma noticia para ella.

Alejada de la pequeña pantalla tras su despido de ‘Sálvame’

Han sido meses muy convulsos para Paz Padilla. La presentadora, actriz y humorista vivió su última tarde en ‘Sálvame‘ el pasado 20 de enero cuando tuvo un fuerte enfrentamiento con Belén Esteban por unas declaraciones negacionistas de la primera. Desde entonces, ni rastro de ella por los pasillos de Telecinco. Ha hecho pequeñas apariciones en diferentes programas, este domingo la vimos en Movistar+, y el próximo miércoles la veremos en La 1. Sin embargo, está completamente alejada de la pequeña pantalla y tan solo acude con motivo de promocionar su obra de teatro y su libro, que ahora la lleva hasta el Palacio Real.

Te interesará saber...