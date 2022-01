Después del polémico discurso de Paz Padilla en el que mostraba una faceta antivacunas, ella y Belén Esteban, que fue muy crítica con sus palabras, no se han vuelto a ver las caras. Hasta ahora. Este jueves en la tarde ambas han coincidido en ‘Sálvame’ y, en lugar de acercar posturas, se han distanciado y han protagonizado uno de los momentos más tensos del programa. Incluso la de Paracuellos del Jarama ha querido terminar la conversación antes de tiempo asegurando que no se creía el discurso de Paz Padilla. Tras esto, la presentadora se ha quitado el micrófono y ha abandonado el plató de televisión dejando su puesto de trabajo.

Belén Esteban no se cree las palabras de Paz Padilla

La presentadora ha dado una explicación sobre su discurso que no se ajusta a la realidad. Y así mismo se lo ha hecho saber la propia Belén Esteban, que no se ha creído las palabras de la presentadora: «No te creo». Esta declaración no ha sentado nada bien a la presentadora, que ha decidido incluso abandonar su puesto de trabajo. «Yo no he dicho nada ti. Solo puse en un vídeo que me parecían cosas innecesarias y creo que esta es una de ellas», dice. Al contrario, Paz Padilla aseguraba que el vídeo que se publicó en redes estaba «manipulado», defendiéndose así tanto de Belén como de todos los internautas que han criticado su discurso antivacunas.

Paz Padilla seguía defendiendo su postura: «¿Qué no me crees? Pues yo solo quiero aclarar la situación en la que me he visto metida y que yo no estoy en contra de las vacunas. Al contrario. Es que a partir de ahí, ¿qué te digo?», cuenta. Belén ha asegurado que en eso estaba de acuerdo pero dejando claro la importancia de vacunarse para acabar con esta pandemia y con todas las variantes que han aparecido y van apareciendo a lo largo de estos meses. «Pero habrá que vacunar a todo el mundo. Pues venga, vamos a repartir vacunas», replicaba Paz Padilla.

Paz Padilla sentencia: «Si quieres vamos a un juzgado»

La presentadora ha asegurado que creía que Belén Esteban se había «pasado». «Sinceramente yo creo que te has pasado porque salir de esta historia diciendo que yo miento, pues hija si quieres vamos a un juzgado y ponemos las pruebas», ha dicho Paz Padilla dejando atónitos a todos los que se encontraban en el plató de Telecinco. «Perdona Paz, yo no tengo que ir a ningún juzgado. Bueno Paz pues ya está», le ha respondido la de Paracuellos del Jarama. «Si me hubieras cogido el teléfono pues te lo hubiera contado como te quería contar, pero como no me lo cogiste», ha seguido explicando la humorista.