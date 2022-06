Fue en el año 2019 cuando se relacionó sentimentalmente a Victoria Federica y a Gonzalo Caballero, sin embargo, meses después este romance terminó. Fue él quien tomó la decisión de tomar caminos por separado, siendo su carrera el verdadero motivo de su ruptura. «He estado saliendo con Victoria unos meses, pero he tomado la decisión de no tener una relación seria porque quiero centrarme en mi profesión», dijo entonces. Tiempo después de aquello y solo unos días más tarde de que se confirme el punto y final de Vic y Jorge Bárcenas, ambos se han reencontrado en una cita para dos en Madrid. Una mesa al aire libre, dos copas y mucho por contarse han sido los ingredientes perfectos para dos amigos y exs bien avenidos.

En la fotografía ambos aparecen sonrientes y cómplices mientras se ponen al día de todo lo que le ha pasado estos meses. Ella ahora triunfa como influencer, un giro inesperado profesionalmente hablando con el que parece estar muy feliz y él también ha recuperado las riendas de su carrera. A pesar de que su discreta relación terminó hace tiempo, entre ellos existe buen rollo y amigos en común que hacen que Victoria Federica y Gonzalo Caballero vuelvan a acercarse. Quién sabe si este reencuentro es puntual o solo el principio de una amistad especial que vuelve a retomarse.

Aunque no es lo único que llama la atención de todo este asunto. También que la única en compartir esta instantánea en sus stories haya sido Victoria y que en el perfil de redes sociales de Gonzalo no haya ni rastro de la imagen y que el diestro desde hace tiempo no postee nada con la que era su novia. Lejos de los planes herméticos y de que el ocio de Victoria Federica fuera casi un secreto, desde hace tiempo la hija de la Infanta Elena no tiene problema alguno en compartir lo que hace fuera de los eventos o los compromisos profesionales. Procura darle normalidad y aprovecha para mostrar un lado desconocido y que despierta curiosidad a sus seguidores, tal y como acaba de hacer con esta última fotografía con su ex que ahora copa titulares.

Quien no se ha pronunciado acerca de esta instantánea es el DJ, Jorge Bárcenas. Su relación con Victoria Federica ha terminado y él, por el momento, prefiere no mirar al pasado, intentando así pasar página y no vivir anclado en una relación que ha llegado a su fin. A nivel laboral la vida le sonríe y así lo hizo saber en una de sus últimas actuaciones en Ibiza, donde aseguró que estaba muy feliz con todo lo que le estaba brindando su profesión como músico. «No sabéis la felicidad que siento ahora mismo sabiendo que voy a vivir la actuación más especial de mi vida hasta la fecha. Quiero agradecer a toda la gente que ha confiado en mi para un día tan importante», espetó.