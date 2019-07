No tiene ni tan siquiera un año y medio de edad pero el hijo de María Zurita ya ha recibido su primer gran reconocimiento. Se trata de un diploma, entregado por el gimnasio madrileño donde acuden madre e hijo, por haber superado un curso de natación para bebés. Todo un orgullo para su madre que no ha dudado en sacar pecho de ello en su cuenta de Instagram.

Así ha celebrado María Zurita el primer cumpleaños de su hijo Carlos

«Orgullosisíma de ti, Carlos! Ya sabes flotar!!!! Ya nos podemos ir tranquilos de vacaciones porque si te caes a la piscina….sabras que hacer! #primeramedalla #primerdiploma», escribía la prima del rey Felipe VI, adjuntando un vídeo de su pequeño cayendo y flotando en el agua.

Lo cierto es que Carlitos ha conseguido algo muy difícil y que no a todos los recién nacidos les resulta tan sencillo. Y todo pese a no llegar todavía al año y medio de edad. Por eso, su madre se ha mostrado especialmente contenta en las últimas semanas y no ha dudado en compartir su alegría en Instagram con mensajes como: «Hace un año seguíamos en el hospital, Carlitos y… mírate ahora! Eres un niño sano, fuerte y feliz. Es un auténtico lujo redescubrir el mundo a través de tus ojos. Cada día aprendemos algo nuevo, tanto tú como yo. No puedo ser más afortunada!».

La felicidad de María Zurita no es para menos ya que la llegada de su primer hijo supuso un antes y un después en su vida, cambiándola por completo. Recurrió a la fecundación in vitro pero tuvo que intentarlo en hasta siete ocasiones. Cuando al fin consiguió su sueño, tuvo que hacer frente a un parto prematuro por desprendimiento de la placenta, pero felizmente todo acabó saliendo a pedir de boca y ahora no puede ser más feliz.