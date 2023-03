Desde la separación entre la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, el segundo de sus hijos, Pablo Urdangarin, se convirtió en un fenómeno de masas. Muchos aplaudían la actitud elegante, discreta y con buenas formas del nieto del rey Juan Carlos ante las cámaras. E incluso llegó a conquistar a muchas jovencitas que se encandilaron con el saber estar y el buen semblante del deportista. Sin embargo, pronto todas ellas recibieron una noticia que les sentó como un jarro de agua fría: Pablo Urdangarin podría estar enamorado. Hace unos días, unas imágenes de él besando a una chica en una tienda de Barcelona confirmaba que había comenzado una relación sentimental. O no. Ahora Alexia Rivas asegura que el joven tiene más de una "amiga". Motivo por el que ella ha negado durante los últimos días la aparición de estas fotografías.

Alexia Rivas ha tenido que dar la cara en el 'Fresh' de 'Ya es mediodía' después de negar la información que adelantó 'Socialité' sobre unas románticas instantáneas de Urdangarin con una joven. Unas fotos que publicó 'Vanitatis' y le ha roto el corazón a muchas chicas. Pero, ¿por qué desmintió la colaboradora esta información? Ella misma lo explica y no deja en buen lugar al hijo de la infanta Cristina: "Pablo Urdangarin lleva varios meses teniendo una amistad entrañable con una persona de mi circulo más cercano. Entonces cuando sale esta noticia, esta persona de mi círculo más íntimo le pregunta. La respuesta de Pablo es que se ríe y le dice 'por favor, parece mentira que no me conozcas. Esto no es'". comienza revelando.

Alexia Rivas asegura que Pablo Urdangarin y una amiga suya mantienen una relación "especial"

La colaboradora de televisión que a pesar de que "que ellos no tenían un grado de compromiso ni habían dicho que no se podían ver con otras personas. No habían hablado de eso". Sin embargo, ella asegura que "en ese momento cuando le pregunta le podía haber dicho que sí se estaba viendo con otra persona". Alexia Rivas asegura que Pablo Urdangarin era conocedor de que ella iba a desmentir la información en la pequeña pantalla, e incluso le había dado luz verde para hacerlo: "Además, mi amiga le dice que tiene una amiga que trabaja en la tele, que él ya me conoce, y él dice que 'está bien, que lo puedo desmentir porque no van a salir ninguna fotografías porque no existen'. Esta persona de mi círculo insiste en que no le mienta no solo por ella, sino también porque yo iba a dar la cara por él. Él aseguraba que 'no van a salir, no van a salir porque no existen ni personas ni fotografías'", sentenciaba al respecto.

El hijo de la infanta Cristina negó la posibilidad de que se publicaran sus imágenes besando a una chica

La publicación de estas fotografías han hecho que estos "amigos tan entrañables" terminen discutiendo. Así lo confirma la propia Alexia: "Hasta ayer, ellos seguían hablando e incluso habían dicho de quedar. No era una relación de noviazgo porque no lo era pero sí era una relación entrañable y especial. Él no tenía una ilusión, tenía muchas", dice. Y añade: "Mi amiga al ver las fotos, se las manda a Pablo y tienen una discusión. La disculpa de Pablo es que esas fotos no son de las que habla Socialité, estas fotos no existían cuando yo lo negué", termina diciendo sobre este tema.