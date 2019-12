Virginia Giuffre, la mujer que denunció al Príncipe Andrés de Inglaterra de supuesto abuso sexual, ha asegurado a través de sus redes sociales que ha recibido amenazas de muerte.

«Ha habido una creíble amenaza de muerte contra mí»

En un primer mensaje enviado en sus redes, la estadounidense negaba haber intentado suicidarse. «Quiero dejar constancia pública de que de ninguna manera o forma me voy a suicidar. Lo he hecho saber a mi terapeuta y a mi médico general. Si algo me pasa a mí, no quiero que mi familia deje que esto se olvide y quiero que me ayudéis a protegerlos. Hay mucha gente malvada que quiere verme callada», escribía.

Poco después, Virginia, de 35 años, publicaba un segundo mensaje. «En respuesta a la sobrecogedora cantidad de apoyo que he recibido, quiero dar un gran agradecimiento a todo el mundo que se ha mantenido a mi lado luchando por nuestro hijos y por tener un futuro más seguro. El FBI me ha informado que ha habido una creíble amenaza de muerte contra mí«, detallaba. Así daba respuesta a un usuario que había sugerido que el FBI podría tratar de asesinarla «para proteger a los ultra ricos y a los bien conectados».

Así fue su entrevista en la BBC

A principios de diciembre, Virgina Roberts (que se cambió el nombre a Virginia Giuffre), concedió una entrevista en la BBC en la que explicaba cómo habían sido sus encuentros con el príncipe Andrés cuando tenía 17 años.