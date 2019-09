La tormenta vuelve con fuerza a las Familia Real británica. Tras destaparse el caso Epstein, una de las protagonistas del mismo, Virginia Roberts, ha señalado directamente al príncipe Andrés. Durante su primera entrevista en televisión, la susodicha no ha dudado en señalar al hijo de la reina Isabel II como una de las personas que abusaron sexualmente de ella. Un duro testimonio que podría hacer tambalear los cimientos del Palacio de Windsor.

Según Roberts, el empresario americano Jeffrey Epstein la obligó durante años a mantener relaciones sexuales con diversos hombres, práctica que llega a definir con el término de «esclavización». Condenado por tráfico de menores en el mundo de la élite internacional, Epstein fue amigo del príncipe Andrés. Vínculo que, según el testimonio de esta mujer, también le llevó a hacer usos de los servicios que ofrecía a hombres poderosos.

Según ha contado Virginia Roberts, el príncipe Andrés llegó a abusar de ella. Hecho que se produjo en la casa de MaxWeel. «No fue grosero ni nada de eso, pero no podría creer que incluso la realeza estuviera involucrada en algo así», declaraba la mujer durante la entrevista. Testimonio en en el que ha querido remarcar su sentir en esos complicados momentos. «Para mí fue un shock tan grande… cuando digo shock, es porque no tengo palabras. Estaba de luto, y no precisamente porque el mundo hubiese perdido a un monstruo, sino por la muerte de mi capacidad para hacerle responsable de sus acto», añade.

El asunto está siendo muy comentado por el pueblo inglés, que pone en tela de juicio la moral del hermano pequeño del príncipe Carlos. Lo cierto es que tras su muerte en un centro penitenciario de Nueva York, son varias las mujeres que han contado públicamente cómo era la práctica que llevaba a cabo Jeffrey Epstein. Un infierno que salpica a muchos de los que fueron sus amigos en vida, como es el caso del príncipe Andrés.