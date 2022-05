Los últimos meses han sido preocupantes en cuanto al estado de salud de la Reina Isabel II, que se vio obligada a cancelar varios actos institucionales debido a sus problemas de salud. Sin embargo, este domingo ha reaparecido y lo ha hecho presumiendo de buen aspecto. A sus 96 años, la monarca ha acudido a un acto dentro del marco de sus 70 años en el trono. La Reina desfilaba por la alfombra roja del Royal Windsor Horse Show en el Castillo de Windsor. Lo hacía sonriente y ayudada por un bastón. Sin embargo, su presencia en este acto, al que han acudido estrellas de la talla de Tom Cruise y Helen Mirren, tranquiliza mucho a los británicos, ya que durante los últimos meses su estado de salud ha preocupado mucho.

La monarca no se perdió una exhibición ecuestre dentro del marco de sus 70 años al trono

La Reina Isabel II no se quería perder una cita tan señalada como es esta, ya que se celebraba un espectáculo ecuestre bajo el nombre de Gallop Through History, que se celebró durante cuatro noches consecutivas en el castillo de Windsor, como parte de las celebraciones del Jubileo de Platino de la Reina. En esta exhibición se contaba la historia de la monarquía británica a lo largo de 90 minutos por lo que la monarca no se podía perder esta gala. Cada noche, al evento asistieron miembros de la familia real, asistiendo la Reina este domingo 15 de mayo. También acudieron el conde y la condesa de Wessex o la princesa Beatriz y su esposo, Edoardo Mapelli Mozzi.

La monarca llegó en uno de sus coches oficiales acompañada por su hijo menor, el príncipe Eduardo, que iba acompañado por su mujer Sophie de Wessex. Al bajarse del vehículo recibía un aluvión de vítores y aplausos, recibiendo así el cariño de todos los británicos que se acercaban en as inmediaciones para poder ver a la Reina de Inglaterra. Tras su desfile por la alfombra roja, ocupó su asiento dentro del abarrotado recinto para disfrutar del show.

Los festejos previstos para celebrar su Jubileo de Platino

Este es uno de los eventos de antesala con motivo de su Jubileo de Platino. Tanto la Casa Real como el pueblo británico se han volcado en festejar este aniversario tan especial. En la agenda están previstos multitud de actos y eventos a lo largo de los próximos meses, que tendrán su culminación entre los días 2 y 5 de junio de este 2022. Estos festejos arrancarán con el tradicional Trooping the Colour, el desfile anual con el que se celebra el cumpleaños de la Reina. Serán varios días repletos de actos que culminarán, según el palacio de Buckingham, «con una gran marcha en Londres que combinará «pompa y ceremonia, arte callejero, teatro, música, circo, disfraces y tecnología visual puntera».