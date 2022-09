Isabel II tiene un amplio patrimonio, pero pocos imaginaban que estaría disponible en la plataforma de Airbnb. Será a partir del mes de febrero de 2023 cuando todo aquel que lo desee podrá alquilar una de sus propiedades en Sandringham, en concreto la llamada ‘Garden House’. Esta pertenecía al jardinero jefe, está situada a unos 160 kilómetros de Londres, tiene cuatro habitaciones y puede acoger hasta ocho personas, eso sí, desde 412 euros la noche. Aunque mínimo tienes que dormir tres noches, lo cierto es que como experiencia tiene que ser cuánto menos llamativo, pues puedes dormir como una reina por unos 1200 euros.

Pero, ¿cómo lo anuncian en esta página de alquiler vacacional? Definen el lugar como un escondite encantador, aseguran que es propiedad de la reina y, aunque no puedes alojarte en ella si está Su Majestad por seguridad, ya son muchos los que se han aventurado a reservarla. Hasta finales de año de 2023 no hay apenas fechas disponibles, lo que demuestra el éxito que está teniendo el anuncio que acaba de ver la luz. Para la Familia Real Británica ha sido su refugio y ahora lo alquilan para todo aquel que esté dispuesto a pagar esta cantidad no apta para todos los bolsillos.

Esta joya patrimonial es muy querida por Isabel II y los suyos, ya que se encuentra en un entorno completamente idílico. Está en plena naturaleza, tanto es así que está ubicada en unos jardines capaces de quitar el hipo a cualquiera. Puedes ir con tus mascotas para que desfoguen allí y, además, tanto tu como los animales podrán estar seguros al 100 por 100, todo un aliciente para los huéspedes. De momento, solo puedes reservar para estar cortas estancias, por lo que serán muchos los que puedan disfrutar de esta aventura con mobiliario de Isabel II.