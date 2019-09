10 El pequeño Archie ha protagonizado su primer acto oficial

La cita que han elegido los duques de Sussex para llevar a su hijo al trabajo ha sido el reencuentro que Meghan y Harry han tenido con el arzobispo Desmond Tutu. Archie ha llegado en brazos de su madre, y llevaba un peto de rayas azules y blancas con una camiseta blanca. Para refugiarse del fresquito, llevaba unos divertidos calcetines blancos.

El pequeño Archie no se ha separado de su mamá, pero esto no le ha hecho mostrar su simpatía con el arzobispo, que no paraba de jugar con él. Con tan solo cuatro meses (Archie nació el pasado 6 de mayo), ya hemos podido ser partícipes del primer acto oficial al que acude junto a sus padres.