Habla la mujer con la que el príncipe Harry perdió la virginidad

La corona británica no se recupera de los numerosos escándalos que tienen al príncipe Harry como protagonista. La última en pronunciarse ha sido Sasha Walpole, la mujer que el duque de Sussex cita en sus memorias. "Soy la mujer mayor que le quitó la virginidad. Fueron solo cinco minutos. Le di una palmada en el trasero y recuerdo su ropa interior", ha asegurado en la portada de 'The Sun'.

Esta mujer, que ha saltado a la primera plana del tabloide británico, tiene actualmente 40 años, uno menos que Meghan Markle y dos más que el hijo pequeño de Carlos III. Además, es madre de dos hijos. Hasta hace unas horas era una completa desconocida, pero muchos la estaban buscando tras las relaciones de Harry en sus memorias. Ha sido ella quien ha confirmado que mantuvo relaciones sexuales con él detrás de un concurrido pub en el verano de 2001. Todo sucedió en el exterior mientras el equipo de escoltas del príncipe le estaba buscando en un Ford Fiesta. Sasha Walpole ha explicado que el affaire se produjo después de una fiesta en la que ambos estaban borrachos. También ha contado que habían bebido muchos chupitos de tequila que mezclaron con otro tipo de alcohol y sustancias. "Íbamos como las Grecas".

Los detalles de cómo perdió la virginidad el príncipe Harry

Sasha Walpole era una amiga que tenía el príncipe Harry en la zona de Highgrove, la residencia familiar de Carlos y Camilla, en Gloucestershire, que está situada a dos horas de Londres. Ella ha calificado el affaire como un apasionado jugueteo de cinco minutos, también ha explicado que fue él quien la sedujo con una tarjeta garabateada.

La británica ha calificado el sexo como "apasionado y chispeante" pero también ha dicho que no deberían haberlo hecho. "Estábamos bastante borrachos. Le di un cigarrillo a Harry. Encendí el mío y luego el suyo. Terminamos nuestros cigarrillos y simplemente sucedió. Fue emocionante lo que estaba ocurriendo". Asimismo ha explicado que el encuentro fue en un prado situado detrás del estacionamiento de un conocido pub. “Una cosa llevó rápidamente a la otra. Terminamos en el suelo”. Ambos solo mantuvieron este encuentro sexual. Tras el mismo Harry tuvo que esconderse en una cabina telefónica para evitar ser visto.

"Fue emocionante que estuviera sucediendo de la manera en que sucedió. Estuvimos fuera durante 15 minutos, pero el sexo duró unos cinco minutos”. También ha recalcado que no sabía que era virgen. "No tenía sensación de que era virgen, parecía saber lo que estaba haciendo". La inglesa ha señalado que fue un "momento de pasión: espontáneo, salvaje, emocionante. Obviamente, debo haberme gustado en algún nivel, ya que era chispeante y estaba dispuesto a reír". Cuando Sasha Walpole regresó al pub sus amigos se echaron a reír y se percataron enseguida de los ocurrido. "No tenía cinturón y se notaba que volvía un poco despeinado del campo".

La versión que cuenta Harry en sus memorias es distinta y califica el episodio de "humillante". "Perdí la virginidad con una mujer mayor a la que le gustaban los caballos machos y que me trató como a un joven semental. La monté rápidamente, tras lo cual me dio unos azotes en el culo y me echó. Uno de mis muchos errores fue dejar que sucediera en un campo, justo detrás de un pub muy concurrido. Sin duda alguien nos había visto", detalla en su biografía, 'En la sombra'.