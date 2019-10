2 Harry quiere defender a su mujer

En unas sinceras declaraciones enviadas a la prensa, Harry ha dejado claro que no desea «que la historia se repita. He visto lo que sucede cuando alguien que quiero se convierte en mercancía hasta el punto de que ya no es tratada o vista como una persona real. Perdí a mi madre y ahora veo a mi esposa ser víctima de las mismas fuerzas poderosas. Agradecemos al público por su continuo apoyo. Lo apreciamos. Aunque no lo parezca, realmente lo necesitamos».

