La Reina Letizia va de estreno en estreno desgranando estos primeros días de 2023. Esta tarde ha reaparecido junto al Rey Felipe para acudir a la reunión anual con la Real Academia Española, en la sede de la erudita institución en Madrid. La tarde es gélida y con llovizna, así que tocaba abrigarse. Y eso ha hecho Letizia, cubriéndose con un bonito abrigo negro de vuelo y líneas amplias, tipo bata, de Carolina Herrera. Pero el detalle que verdaderamente nos ha llamado la atención es otro: ¡los pendientes!

Son unos pendientes nuevos y bastante diferentes a lo que nos tiene acostumbrados, al menos en los últimos años. Unas piezas muy ‘boho’: largas, con forma de pluma de pavo real, compuestas de piedrecitas o cuentas de distintos colores, con predominio del azul (a tono con su top).

La blusa ya se la conocemos. Es una azul satinada, con cuello fruncido y mangas abullonadas (más abajo os la descubrimos sin el abrigo), de la firma española Pol Studio, que está confeccionada en un tejido sostenible. De esos básicos que a ella le encantan. La ha combinado con una falda trapecio de cuero con cinturón ancho y abertura frontal, muy cañera, de la firma alemana Hugo Boss. No se ha quebrado mucho los cascos. Ya llevó este look hace justo un año. Advertimos que Letizia no lleva medias, ¡oh!

A los pies, unos salones de alto y fino tacón. Son de Magrit (con suela doble). Elegantes, básicos y multiservicio. Y en la mano, el mismo bolsito negro de Carolina Herrera que ya se puso ayer para inaugurar la Feria Internacional de Turismo (FITUR).

Azul y negro. La gama cromática por la que se ha decantado la Reina Letizia es una de sus favoritas. ¿Es casualidad que vaya a juego con el atuendo de Don Felipe? Este estilismo está a medio camino entre el cóctel y lo ‘working chic’, por lo que funciona perfectamente para esta reunión. Por cierto, Mario Vargas Llosa estaba presente, como Académico de la Lengua que es.

Pero no nos desviemos. Los pendientes. Dado que Letizia últimamente solo ha comprado joyas de Gold&Roses, buenas y minimalistas, el diseño de estos nuevos se sale completamente del marco. ¿Podrían ser un regalo de Reyes?

La otra joya presente ha sido su anillo con mensaje romántico de Coreterno. «El amor todo lo mueve», «Mientras yo exista, tú serás amado». Conviene recordar de tanto en tanto los lemas que lleva grabado, aunque seguro que tendremos decenas de ocasiones más, pues ya no se lo quita.

