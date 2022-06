Después de dos días como anfitriona de Jill Biden, la Reina Letizia se ha reencontrado con el resto de primeras damas y acompañantes de los asistentes a la Cumbre de la OTAN Madrid 2022. El Palacio Real se engalanaba para recibir a los Reyes, Felipe y Letizia, que ofrecían una cena en honor a las delegaciones de jefes de Estado y jefes de Gobierno asistentes a la 32ª edición de la Cumbre de la OTAN. Primero ha tenido lugar el saludo a los asistentes en el Salón del Trono, antes de dar paso a la foto de familia en el Salón de Alabarderos para disfrutar en torno a las 20.30 horas de la tarde de una exquisita cena con un menú ofrecido por Paco Roncero en el Comedor de Gala. Después de un lunes y martes agitados con looks impecables pero no excesivamente llamativos, apostando por su versión más discreta, este era el momento de sacar un look de altos vueltos para la ocasión. Nunca mejor dicho.

Letizia recupera el vestido de The 2nd Skin que llevó en los Premios Princesa de Asturias

A pesar de que no era una cena de gala como tal por lo que no hemos podido disfrutar de una Letizia con tiara, nos ha dejado muy buen sabor de boca por la vestimenta que ha elegido, acorde para la ocasión. La Reina Letizia ha triunfado con el vestido de The 2nd Skin que estrenó el pasado año en los Premios Princesa de Asturias. Lo llevó en Oviedo y ahora lo recupera en una de los actos más importantes de la agitada agenda de esta semana. En su momento fue uno de sus looks más impactantes y aplaudidos, por lo que no ha dudado en repetirlo tal cual lo lució el pasado año: mismo vestido, mismos accesorios y ¡hasta el mismo peinado! Son pequeños los cambios pero los analizamos a continuación. ¡Desliza y sigue leyendo!