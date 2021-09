La Reina Letizia, por fin a cara descubierta por una buena causa

De La Palma a Toledo. Tras su intensa visita de ayer a la isla convulsionada por la erupción del volcán, hoy la Reina Letizia reaparece en clave muy distinta. Desde la antigua ciudad imperial, para presentar la plataforma estatal de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Eso sí, en una intervención telemática, virtual. De manera que su look, por fuerza, no iba a responder a los mismos impulsos que en una cita presencial.

Pero hay otra circunstancia importante añadida. Y es que ¡por fin! podemos verle el rostro. Parece una tontería, pero en el año y medio que llevamos de pandemia han sido contadas las ocasiones en las que se ha quitado la mascarilla. Las normas sanitarias obligan y ella debe ser la primera en cumplirlas. Eso sí, cuando trabaja desde casa (es decir, el palacio de La Zarzuela), Letizia prescinde de ella. Este ha sido el caso.

La última vez que la vimos a cara descubierta fue el pasado julio, precisamente en otro mensaje grabado en vídeo como el de hoy, pero enfocado en dar visibilidad a las Enfermedades Raras, otra de las causas que patrocina con ahínco.

No diremos que se nos había olvidado la cara de Doña Letizia, pero sí que resulta algo raro observarla de pleno y sin cortapisas. Descubrir sus gestos, su maquillaje… Lo que confirmamos es que está muy bronceada, que es algo que hace años no se permitía. El maquillaje responde a tonos tostados, con la mirada muy marcada y las cejas bien definidas. También detectamos un poco de iluminador en la nariz y en las mejillas. Hacía tiempo que no nos deteníamos en este apartado ‘beauty’ y nos encanta.

En el capítulo de moda, tenemos que hablar de truco. Porque Letizia repite el modelo que lució el pasado martes 21 de septiembre, cuando acudió a la entrega de los premios de los Proyectos Sociales del Banco Santander. Hablamos del vestido plisado verde con estampado paysley de Sandro. Sí, el que se ha puesto en seis ocasiones.

Está claro que la Reina grabó este mensaje ese mismo día. Lo hace en su despacho habitual, con el fondo ajardinado de La Zarzuela. ¿Cuenta esta vez como la séptima? Por otra parte, en el plano servido por la Casa Real nos fijamos también en sus bonitos pendientes de aro dorados, que incorporan una bolita en el centro, y cuya marca aún se desconoce.

El encuentro se ha desarrollado bajo el título «El poder de las personas», y eso lo dice todo. «Participar es ser visible. Cada uno de vosotros es importante», ha dicho la Reina. Con esta participación vía virtual la Reina concluye su agenda por esta semana. El Rey Felipe, por su parte, lo ha hecho en Logroño. Han sido unos días marcados a fuego por la explosión del volcán de La Palma. De moda, solo un estreno para Letizia, el traje sastre lila de Bleïs Madrid. La próxima semana, mucho más.