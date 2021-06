La Reina Letizia estrena un vestido sorprendente (por su potente color) en la entrega de las condecoraciones del Mérito Civil con las que celebran su séptimo aniversario en el trono.

Ya decíamos que el rosa está subiendo muchos enteros en los gustos reales… Pues bien, hoy lo hemos confirmado del todo y ¡a lo grande! Esperábamos mucho del look de la Reina Letizia para esta jornada tan especial, en la que, de vuelta al Palacio Real, se celebra el séptimo aniversario de la Proclamación de nuestros Reyes. Un acto solemne en el que también han reaparecido sus hijas, Leonor y Sofía. La entrega de las condecoraciones de la Orden del Mérito Civil sirve cada año para conmemorar su llegada al trono y en el apartado de estilo suele ser una ocasión de lucimiento para la Reina en su versión más clásica y formal. Aunque esta vez ha roto el molde gracias a una cosa tan sencilla como un color distinto. ¡Bienvenido el rosa neón!

De toda la gama del rosa quizás este era el único tono que le faltaba por probar. Hemos visto el nude, el rosa palo, el rosa cuarzo, el rosa bebé, el rosa fúcsia, el rosa capote… Pero el neón, no. Es un color que salta a los ojos, que emite una especie de resplandor que no deja indiferente. Desde luego, no te hace pasar inadvertido. Y hoy a Letizia le ha hecho poco menos que ¡refulgir!

Pero es que además el vestido es precioso. De líneas sencillas, pulcras y muy modernas. El cuerpo es ajustado con manga francesa y un original escote levemente asimétrico, mientras que la falda es midi de tipo A. La duda es si se trata de un vestido completo o son dos piezas.

El resultado es una silueta muy limpia y actual. Nos recuerda, sobre todo por el cuello, al vestido de punto negro que tiene de Nina Ricci.

Para completar este look tan minimal y potente a la vez (gracias al color), la Reina Letizia ha optado de nuevo por un coqueto moñito de bailarina. Y se ha acompañado de los pendientes de piedra bicolor (verde y rosa) de Tous, que había vuelto a sacar recientemente, y su eterno anillo dorado de Karen Hallam.

En definitiva, un estreno sorprendente para terminar la semana por todo lo alto. Tanto en la forma como en el contenido. Nos gusta todo, el vestido, el color… Por cierto, hoy Letizia se ha sincronizado con su hija Sofía y ambas nos han brindado una sinfonía en rosa espectacular. ¡Así sí!