1 Vamos subiendo nota

Bueno, pues hasta aquí el análisis. Destacar también que no ha utilizado ningún bolso a cartera. Me parece que va guapa. Y con el título de la foto no hago sino expresar la esperanza de que mañana, cuando viaje a Lerma (Burgos) para inaugurar la nueva exposición de Las Edades del Hombre, nos vayamos al sobresaliente. Aquí lo veréis…