La procesión va por dentro y si no que se lo digan a la Reina Letizia. A pesar de que este miércoles 27 de julio se cumple un año de la muerte de su abuela Menchu Álvarez del Valle, ella continúa con su agenda de Casa Real, de hecho, tiene una reunión de trabajo sobre Salud Mental en la Sede de Unicef España en Madrid. Y es que no está previsto ningún acto oficial para recordar a la abuela de la Reina, a la que ella adoraba por encima de todo y a quien estaba profundamente unida. Para este evento ha elegido un outfit que nos sonaba, ya que hace tan solo unos días lo lució su hija, la Princesa Leonor.

Se trata de un vestido de la firma Dándara de estampado étnico que Leonor logró agotar y que ella ha combinado con alpargatas de Uterqüe. Es una pieza camisera en diferentes tonos que le sientan de maravilla, al igual que le sentaba a su hija cuando acudió al espectáculo flamenco de María Pagés, Premio Princesa de Asturias de las Artes en el mes de junio. Aunque nosotros no nos mojamos de a quién le puede quedar mejor, lo que no dudamos es que han sabido combinarlo a la perfección. Leonor para una cita de noche y su madre para uno de día y ambas por su cabello suelto y elementos un tanto bohos. Esta firma fabrica en España y, aunque actualmente está de rebajas, ya no cuenta con este modelo en su página web, por lo que aquellas que se enamoren de su vestido no podrán adquirirlo. En nuestra galería desgranamos su look y cuáles han sido los accesorios que ha incluido para que sea tan acertado.

Un aniversario complicado

Doña Letizia no acudió a su despedida en Ribadesella, pero lamentó mucho su partida. En esta ocasión y justo cuando se cumple el primer año sin ella, Letizia apuesta por el trabajo para mantener su mente ocupada. Será este su último compromiso en la capital justo antes de poner rumbo Palma de Mallorca. Así cierran sus últimas horas en Madrid antes de comenzar sus vacaciones oficiales, siendo el viernes cuando el Rey Felipe tiene audiencias en el Palacio Real de la Almudaina y el domingo cuando se celebre con doña Letizia la gala de clausura de la 12º edición del ‘Atlántida Mallorca Film Fest’.