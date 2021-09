Letizia ha acudido a la inauguración de la 80 edición de la Feria del Libro de Madrid enfundada en un vestido con un original estampado

Letizia ha regresado de las vacaciones por la puerta grande. Ha sido una semana repleta de actos y han sido varias las salidas que ha tenido la Reina a lo largo de estos cinco días. Este viernes, pone el broche de oro a la semana acudiendo a la inauguración de la 80º edición de la «Feria del libro de Madrid». Un acto que se ha celebrado en Parque del Retiro y al que la mujer del Rey Felipe VI ha acudido con un original vestido (que antes no habíamos visto). Pero lo más llamativo del mismo es que la versión original nada tiene que ver con la que Letizia ha aparecido paseando por el parque más conocido de la capital madrileña.

La Reina elige un vestido de Hugo Boss pero que nada tiene que ver con la versión original

Letizia ha reaparecido estrenando vestido con un original estampado que nos ha encantado. Pero lo que más nos ha llamado la atención es que al bucear por sus tiendas favoritas y encontrarlo (es de Boss by Hugo Boss), el diseño original nada tiene que ver con el que hoy ha lucido la Reina. Seguramente la monarca habrá decidido quedarse con el estampado (muy llamativo) pero reinventarlo al completo y adaptarlo más a su gusto. Ha decidido dejar la altura (midi), pero ha cambiado el corte, las mangas e incluso el cuello. ¿Cómo es el de antes y cómo es el de ahora? Os mostramos el diseño que ha lucido Letizia.

Hemos buceado por la web y a través del portal de Lyst hemos encontrado el diseño que Letizia podría haber transformado en este. El original tiene mangas kimono, escote en V y mucho más vuelo que el que ha lucido la Reina. Además, no cuenta con el drapeado en la zona del abdomen. Un truco perfecto para disimular barriga (aunque lo cierto es que eso a ella no le hace falta). Este, con una silueta mucho más ajustada y presumiendo de un cuerpo esbelto y tonificado, le quedaba como un guante. Además, todavía ha querido marcar más su figura añadiendo un cinturón fino en negro a la zona del abdomen. Incluso podría ser un modelo que todavía no ha salido a la luz o que es exclusivo.

A pesar de estar en un parque público, Letizia desafía a las alturas y se ha subido a los salones destalonados fucsias de CH Carolina Herrera, que hemos visto en diferentes ocasiones. Además, ha dejado su melena suelta lo que nos ha dejado divertidos momentos, ya que parecía una diva saliendo al escenario durante su paseo por la Feria del libro. Os mostramos el modelo que hemos encontrado en la página web y el que ha lucido Letizia. ¿Cuál os gusta más?