Este martes, los Reyes, Felioe y Letizia, han visitado la Real Fábrica de Tapices con motivo de su 300º aniversario. Analizamos el look de la Reina

Esta semana, los Reyes, Felipe y Letizia, tienen la agenda apretada. Si este lunes los veíamos acudiendo a un acto en conjunto, este martes los hemos vuelto a ver a los dos visitando la Real Fábrica de Tapices con motivo de su 300º aniversario. Hemos visto a los monarcas llegar por las calles de Madrid a la fábrica y no hemos podido dejar de mirar una y otra vez el look de la Reina Letizia. Impecable como siempre, lo que más nos ha llamado la atención ha sido su falda de cuadros (que no es nueva). El estampado de cuadros se ha convertido ya en un fondo de armario y será perfecta para esta primavera.

El conjunto más ideal de la Reina Letizia durante esta semana

Nada más hacer su aparición, la Reina ha acaparado todo el protagonismo con su look a medias entre el working girl y el lady. Como hemos dicho anteriormente, ha sido la falda la prenda más bonita de todo su conjunto. Hablemos de ella. Son multitud las ocasiones la que le hemos visto enfundada en esta perfecta prenda. Letizia sigue apostando por la moda sostenible al reutilizar y sacar el máximo partido a su vestidor. Si esta era ideal para el otoño, también es un básico de la primavera. Es de Massimo Dutti y se ha convertido en una auténtica obsesión tanto para la Reina como para nosotras. Se trata de una falda midi con el bajo asimétrico en color gris y con estampado de cuadros príncipe de Gales, ya que en su momento le hizo conectar con el estilo de Rania de Jordania. La compró en 2019 y desde entonces, es una de sus favoritas.

Es una falda muy versátil que ha combinado de muchas maneras diferentes. Para este acto, ha optado por lucirla con una original blusa de seda negra con corte kimono de Sandro París. Una opción que también le vimos anteriormente. Además, ha vuelto a llevarla con un cinturón mino en negro con hebilla dorada para ajustarla más a su silueta.

Los accesorios, los grandes ganadores del look más fashion de la Reina

Letizia completó su look con unos sencillos pero ideales zapatos de tacón de Manolo Blahnik en piel color negro y lo que más nos gusta es el bolso. Se trata de un modelo que ya tiene en su armario desde hace un tiempo de Nina Ricci. Se trata de un bolso con cadena larga para llevarlo colgado del hombro pero que doña Letizia prefiero llevarlo como un bolso de mano. ¿Es la más fashionista de las royals o no?

En cuestiones del beauty look, la mujer de Felipe VI ha vuelto a confiar en el moño de bailarina que la semana pasada ya vimos. Cada vez son más las ocasiones en las que la Reina confía para llevar este coqueto peinado.