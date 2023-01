Estamos acostumbrados a ver a royals estrenando ropa en actos públicos, cenas de gala o vacaciones, aunque también reciclando prendas. Y si no que se lo digan a Letizia, que en numerosas ocasiones ha reutilizado outfits de su armario, eso sí, reinventándolos y dándoles una segunda, tercera y hasta cuarta vida. Aunque la Reina no es ni mucho menos la que más gastos ha hecho en lo que respecta a sus estilismos, ni mucho menos. Hay un miembro de la realeza que desbanca a todos y este no es otro que Charlène de Mónaco, quien solo en un año ha sido capaz de gastar 700.000 euros en sus looks. Nada que ver con la cifra de doña Letizia, datos que te desgranamos a continuación en nuestra galería y que prometen sorprenderte.

A pesar de que tras la pandemia hay quien se ha mostrado austera y quien ha apostado por precios low cost, hay otras royals que todo lo contrario. UFO No More ha hecho un ranking donde ha analizado al detalle las prendas que cada una de ellas ha lucido y, aunque la cifra es aproximada, nos sirve para hacernos una idea de que lo que suponen sus intensas agendas en el bolsillo. Si bien Letizia está en el puesto número 14 de la lista, lo cierto es que ha triplicado lo gastado en el año 2020, lo que deja ver que este año ella y su estilista han apostado fuerte por dar que hablar con su ropa e impactar allá donde va. Lo ha conseguido en parte gracias a sus estrenos, siendo precisamente ahí donde destaca por encima de muchas ‘contrincantes’. La esposa de Felipe VI está en el top 5 gracias a 129 piezas que ha incluido en su ‘closet’, incorporaciones para todos los gustos y que han copado titulares a lo largo de este año.

Los gastos de vestuario vuelven a hacer ruido una vez más. La web internacional especializada en la moda de la realeza ha contabilizado cuánto han invertido en ropa durante este último año, datos que acaban de ver la luz y que demuestran que Letizia no es ni mucho menos la que más ‘derrocha’ en ropa. Las homólogas europeas son otras, destacando por encima del resto la esposa del príncipe Alberto, quien a pesar de asistir a muy pocos actos, ha gastado mucho más que el resto, un pódium que ha ocupado en más de una ocasión. ¿La razón? Las firmas de luja que suele lucir, lo cual eleva de forma considerable el precio de sus piezas. Mientras Letizia lleva consigo marcas como Pedro del Hierro y Roberto Verino, Charlène acude mucho a Armani, Akris, Oscar de la Renta, entre otras.